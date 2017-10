Beata Szydło: zaproponujemy przeniesienie pomnika Jana Pawła II z Francji do Polski PAP/Marcin Obara

Rząd podejmie starania, by "ocalić od ocenzurowania" pomnik papieża Jana Pawła II we Francji; zaproponujemy przeniesienie go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej - powiedziała premier Beata Szydło.

