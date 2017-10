Beata Szydło: Nauczyciel, to nie zawód - to służba

Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba - pedagoga, nauczyciela, wychowawcy. To jest wielkie poświęcenie - oświadczyła premier Beata Szydło podczas uroczystości wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów i odznaczeń dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsi uczniowie z całego kraju odbierają stypendia Prezesa Rady Ministrów, zaś nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji wręczane są odznaczenia państwowe, medale, nagrody ministra edukacji narodowej. 20 nauczycieli otrzymało tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

- W edukacji los nauczyciela i ucznia się splata i wasza sukcesy są także sukcesami waszych wychowawców i nauczycieli - tych, którzy postanowili poświęcić życie zawodowe, aby wychować i wykształcić ludzi, którzy będą potrafili kreatywnie, wspaniale zmieniać naszą rzeczywistość po to, żeby nam wszystkim się lepiej żyło - mówiła Szydło, zwracając się do nauczycieli i uczniów.

- Można powiedzieć z jednej strony, że jest to truizm, ale z drugiej strony: nie ma zawodu nauczyciela - jest służba, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; służba, misja - to jest wielkie poświęcenie, to jest po prostu prawdą - dodała. Szydło przypomniała, że wprowadzona przez rząd reforma edukacji jest jedną z najtrudniejszych reform, którą przygotował jej rząd.

- To, jaka jest polska szkoła, zależy od wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych reform, jaką musimy przeprowadzić, jest reforma edukacji - podkreśliła.

- Polska młodzież jest wspaniała, potrafi konkurować w różnych dziedzinach; są doskonale przygotowani. Chcemy, żeby byli jeszcze lepsi, żeby swoje talenty wykorzystywali w Polsce - mówiła Szydło.

Zwracając się do nauczycieli, premier życzyła, by ich praca przyniosła wszystkie oczekiwania, które z nią wiążą. - Żeby była satysfakcjonująca, żebyście państwo mieli poczucie, ze rzeczywiście pracujecie w dobrej szkole, dla dobrej szkoły i tę szkołę dobrą tworzycie. Bo jaka jest polska szkoła, to zależy przede wszystkim od polskich pedagogów i to zależy od polskich uczniów. A uczniowie są przecież tacy, jak wy ich przygotujecie, czego ich wy nauczycie, jakich wy stworzycie. To jest wspólna praca nauczyciela i ucznia, i rodziców. Bo trzeba bardzo mocno przypomnieć o tym, że w naszej szkole, tej szkole, którą my przygotowaliśmy - nową szkołę, bardzo ważne miejsce zajmują również rodzice - mówiła Szydło. Premier zaznaczyła, że "tylko i wyłącznie dobra współpraca, porozumienie i możliwość tworzenia zespołu uczeń-nauczyciel-pedagog-wychowawca-rodzice da takie efekty, jakich się spodziewamy".

- A tymi efektami, tak jak powiedziałam, jest to, że nasza młodzież i młodzi Polacy, którzy będą zdobywali coraz większe możliwości, coraz lepsze wykształcenie, będą konkurowali ze swoimi kolegami na całym świecie, bez kompleksów, bez jakichkolwiek zahamowań. Już dzisiaj tacy są, polska młodzież jest wspaniała, potrafi konkurować w różnych dziedzinach i są doskonale przygotowani. Ale chcemy, żeby byli jeszcze lepsi, żeby swoje talenty wykorzystywali tutaj w Polsce - powiedziała.



Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.