Macierewicz: Ustawa każe publikować raport o WSI

Ustawa nie przewiduje możliwości nieopublikowania przez prezydenta raportu dotyczącego WSI - podkreślił szef MON Antoni Macierewicz. Dodał, że sprawa jest niesłychanie trudna ze względu na wyrok TK z 2008 r., który zakwestionował możliwość publikacji aneksu do raportu.

Antoni Macierewicz pytany w Radiowej Trójce, czy prezydent Andrzej Duda powinien opublikować aneks do raportu dot. weryfikacji WSI, zauważył, że "ustawa nie przewiduje możliwości nieopublikowania raportu przez prezydenta". Jak zaznaczył ta sprawa jest "niesłychanie trudna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, który zakwestionował możliwość publikacji tego aneksu". - Pan prezydent Lech Kaczyński nałożył wówczas na nas obowiązek dostosowania raportu - dodał minister.

Szef MON podkreślił, że według TK ujawnione mogą być tylko osoby na najwyższych stanowiskach. - Są to wiadomości ciągle istotne i z tego punktu widzenia opinia publiczna powinna je posiadać, ale na pewno powinna posiadać służba kontrwywiadu wojskowego, która prowadzi postępowania związane z wiadomościami tam zawartymi - dodał szef MON.

"Gazeta Polska" napisała, że szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek w czerwcu zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o przekazanie aneksu z weryfikacji WSI. W jego ocenie, dokument ten powinien zostać ujawniony. Bączek przypomniał, że zgodnie z przepisami "to szef SKW jest dysponentem materiałów do komisji weryfikacyjnej, a także dysponentem wszelkiej dokumentacji, w tym także aneksu".

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński pytany w ubiegłym tygodniu w RMF FM, czy aneks WSI zostanie ujawniony, odpowiedział: - To jest decyzja prezydenta. Na razie prezydent podtrzymuje decyzję śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który nie zdecydował się na ujawnienie tego aneksu. Natomiast wypadałoby, żeby szef SKW troszeczkę miarkował się w słowach.