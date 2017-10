Błaszczak o słowach Tuska: To sukces polskiego rządu

To jest wielki sukces obecnego polskiego rządu - ocenił szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując słowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który powiedział, że nie widzi przyszłości dla projektu relokacji uchodźców.

W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt UE, podczas którego przywódcy będą rozmawiać m.in. o migracji. - W najbliższych kilkunastu tygodniach musimy przeciąć tych kilka węzłów gordyjskich. Do nich należy m.in. kwestia przymusowej relokacji. Tutaj nie widzę jakiejś specjalnej przyszłości dla tego projektu - powiedział Tusk w przeddzień unijnego szczytu.

Szef MSWiA, pytany o te słowa, powiedział w TVP Info, że jest to "wielki sukces obecnego polskiego rządu".

- Gdyby rząd koalicji PO-PSL inaczej zachował się we wrześniu 2015 roku, to pewnie i kłopotu by nie było. Gdyby w wyborach w 2015 roku nie wygrało PiS, to przecież wszyscy doskonale wiemy, że nasi poprzednicy bardzo byli gorliwi w wykonywaniu poleceń płynących z UE, nawet kosztem bezpieczeństwa Polski. Mielibyśmy już 12 tys. emigrantów z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki nazywanych uchodźcami - powiedział Błaszczak.

W jego ocenie, kryzys migracyjny został spowodowany przez nieodpowiedzialne działania niektórych liderów państw europejskich, np. kanclerz Niemiec Angeli Merkel. - Chodzi o zmianę polityki. Niewątpliwie polski głos został usłyszany - stwierdził Błaszczak.

We wrześniu wygasła decyzja o relokacji przez państwa UE uchodźców z Grecji i Włoch.

Polska odmówiła, podobnie jak Węgry, przyjmowania w jej ramach uchodźców. KE wszczęła wobec tych dwóch państw oraz Czech, które przyjęły ich bardzo niewielką liczbę, procedurę o naruszenie prawa UE.

Sprawa nie została jednak jeszcze skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.