W czwartek rząd zajmie się nawałnicami

W pierwszej połowie sierpnia - szczególnie w nocy z 11 na 12 sierpnia - nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały liczne zniszczenia. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi sześć osób, w tym dwie nastolatki, które przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. Poszkodowanych zostało 54 osób, w tym 15 strażaków. Usuwając skutki nawałnic strażacy interweniowali już blisko 23 tys. razy, najczęściej na Kujawach i Pomorzu, w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz na Dolnym Śląsku. Uszkodzonych zostało ponad 4 tys. budynków, z czego ponad 3 tys. to budynki mieszkalne.

W sobotę w TVP premier Beata Szydło informowała, że do końca miesiąca szkody wyrządzone przez nawałnice będą oszacowane, natomiast we wrześniu będą wpływały na konta ludzi pieniądze na odbudowę domów. - To jest ta druga transza pomocy, ponieważ ta pierwsza pomoc już została uruchomiona - zaznaczyła.

Szefowa rządu zapowiedziała też, że akcja usuwania skutków nawałnic zostanie podsumowana po jej zakończeniu i zostaną wyciągnięte wnioski. - Dla mnie ważne jest też to, ażeby z tych doświadczeń móc przygotować takie rozwiązania, które będą na przyszłość pomagały - dodała.

Z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak po sobotnim spotkaniu ws. sytuacji po nawałnicach, które odbyło się w Chojnicach (woj. pomorskie) mówił, że rządowi "zależy nam na tym żeby w sposób maksymalnie szybki naprawić te szkody, które wyrządziła natura".

Zwrócił ponadto uwagę na ostatnio podjęte decyzje rządu, m.in. w kwestii podniesienia wysokości wsparcia dla poszkodowanych przez nawałnicę. Chodzi o wsparcie na odbudowę budynków mieszkalnych ze 100 do 200 tys. zł.

- Wsparcie również skierowane szczególnie do rolników. Dotychczas była pewna luka i polegała ona na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte wsparciem finansowym objętym przez rząd - wskazał. Podkreślił jednak, że "od tego zdarzenia również do 100 tys. zł otrzymają rolnicy". - Oczywiście w sytuacji, w której uruchomienie pomocy zostanie poprzedzone oszacowaniem strat - zaznaczył.

Kolejna zmiana - jak mówił Błaszczak - polega na tym, że dzięki zaangażowaniu urzędników z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, to nie rzeczoznawcy tylko urzędnicy pracujący w komisjach będą błyskawicznie szacowali szkody.

- Cały system już funkcjonuje. W poszczególnych województwach działają zespoły, które szacują straty. Na podstawie tych szacunków będą wypłacane pieniądze - powiedział szef MSWiA.

Natomiast w poniedziałek rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował w Polsat News, że na pomoc po nawałnicach z budżetu państwa wyasygnowano ponad 40 mln zł. Dodał, że pieniądze już trafiły na konta poszkodowanych z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Podczas czwartkowego posiedzenia rządu ministrowie mają też debatować nad przygotowanym przez resort zdrowia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Wysłuchają też informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej w zakresie sieci szpitali.

Ponadto mają zapoznać się też z informacją resortu pracy na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.