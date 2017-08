MEN: 5 mln zł dla dzieci-ofiar nawałnic

Jak przekonać szefa do awansu?

Pomoc skierowana jest do dzieci poszkodowanych w wyniku nawałnic, które od września pójdą do tzw. zerówek i do wszystkich uczniów, z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych.

Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 5 mln zł i pochodzi z przyjętego w ubiegłym tygodniu rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom. Ministerstwo zapowiedziało, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Uczniowie i dzieci w ramach tej kwoty mogą otrzymać zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł. Kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. 500 zł - otrzyma rodzina dziecka, której zasiłek celowy wynosi do 3 tys. zł. Natomiast 1 tys. zł - dostanie rodzina dziecka w przypadku przyznania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.

Dzieci i uczniowie z rodzin, którym został przyznany zasiłek celowy w wysokości powyżej 3 tys. zł będą mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć lub wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Resort zaznaczył, że uczeń ma do wyboru - wyjazd albo zajęcia. Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, nie później niż do 23 września.

W zeszłym tygodniu nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały liczne zniszczenia. Usuwając ich skutki, do niedzieli strażacy interweniowali ponad 24 tys. razy, najczęściej na Kujawach i Pomorzu. Uszkodzonych zostało 4 tys. 705, z czego 3 tys. 387 to budynki mieszkalne.

Bilans ofiar śmiertelnych wynosi sześć osób; poszkodowanych zostało 57 osób, w tym 18 strażaków.