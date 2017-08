Co rząd odpowiedział Komisji Europejskiej

OKO.press dotarło do odpowiedzi ws. wycinki Puszczy Białowieskiej, którą rząd Beaty Szydło wysłał do Komisji Europejskiej. Treść dokumentu była utajniona. Odpowiedź dotyczyła wezwania Trybunału Sprawiedliwości do natychmiastowego zaprzestania wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej, do czasu ostatecznego rozpatrzenia, czy wycinka jest legalna z punktu widzenia prawa UE.

Opublikowany przez OKO.press dokument, to, według źródeł portalu, "wersja robocza przed ostatecznym wyczyszczeniem”.

W liczącym 24 strony dokumencie, w 60 punktach rząd domaga się od Komisji Europejskiej oddalenia wniosku jako bezzasadnego, a od Trybunału - uchylenia postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych w postaci zakazu wycinki. Ponadto rząd Beaty Szydło, który do zalecenia się nie zastosował argumentując, że w Puszczy prowadzone są jedynie działania uzdrawiające drzewostan, uzależnia wykonanie postanowienia Trybunału od wpłacenia przez KE kwoty ponad 3,2 miliarda złotych jako zabezpieczenia. Żąda również, aby kosztami postępowania obciążyć Komisję Europejską.

Rząd w piśmie podkreśla, że Komisja wypacza motywy wycinki Puszczy, zarzucając Polsce chęć pozyskania większej ilości drewna.

"Komisja w sposób całkowicie błędny przedstawia interes Rzeczpospolitej Polskiej, wskazując, że jest on związany z uzyskaniem większego etatu drewna oraz ze zwalczaniem kornika drukarza (...). Komisja rażąco wypacza rzeczywisty interes, jaki stoi za tymi działaniami" - czytamy m.in. w piśmie.

W punkcie 57 odpowiedzi rząd pisze: "Rzeczpospolita Polska szacuje wysokość szkód, jakie mogą powstać na skutek zaprzestania działań gospodarki leśnej oraz wycinki drzew na wskazanych we wniosku KE terenach, obejmujących obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska na kwotę 3 240 000 000 PLN".

Kwota ta ma wynikać ze "szczegółowego opracowania naukowego, stanowiącego podstawę do szacowania szkód przyrodniczych".

Pod tym stwierdzeniem widnieje wykreślona prośba do MŚ o "wskazanie, która z metodologii opisanych w ww opracowaniu została użyta do wyliczenia powyższej kwoty". Jej brak może spowodować bowiem, że kwota zostanie uznana za nieuzasadnioną.

Pełna treść cytowanego pisma znajduje się na stronie OKO.press.