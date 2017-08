Mariusz Błaszczak: Nacjonaliści? A agresja lewicy?

W przesłanym w poniedziałek mediom piśmie przewodniczący wielkopolskich struktur NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary wskazał, że rośnie liczba agresywnych zachowań wobec policjantów ze strony "części przedstawicieli ruchów narodowych, nacjonalistycznych i pseudokibiców".

Szef MSWiA pytany o to oświadczenie powiedział, że policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku oraz że jest bezstronna. Jak ocenił, "niektórzy związkowcy są zaangażowani politycznie". - Z takim przykładem mamy do czynienia w tej sprawie. To jest zaangażowanie polityczne, to jest nadużycie ze strony tego pana, nie po raz pierwszy zresztą dokonane - powiedział Błaszczak.

- Ten pan, który jest autorem tego oświadczenia, próbuje stworzyć atmosferę, próbuje wpisać się w działalność totalnej opozycji, która mówiła, że poprzez ulicę i zagranicę będzie zmieniała wynik wyborów - dodał minister. - Jakoś w tym oświadczeniu nie słychać o agresji ze strony środowisk lewicowych czy też lewackich. Przecież każdego 10 (dnia miesiąca-PAP) w Warszawie możemy zobaczyć, jak bojówka totalnej opozycji próbuje odebrać prawa tym, którzy uczestniczą w zgromadzeniu, bo oni chcą je zablokować - powiedział Błaszczak.

Szef policyjnego związku w Wielkopolsce napisał w oświadczeniu, że od lat daje się zauważyć wzrost agresywnych zachowań wobec policjantów, którzy codziennie z narażeniem życia i zdrowia dbają o bezpieczeństwo Polaków.

"Zarząd Wojewódzki z niepokojem obserwuje bardzo agresywne postawy części przedstawicieli ruchów narodowych, nacjonalistycznych i pseudokibiców, które nie spotykają się zawsze z jednoznaczną krytyką ze strony władz państwowych, wręcz przeciwnie, są nawet, z nieznanych nam powodów, często usprawiedliwiane jako element walki politycznej" - napisał Szary.

Jak dodał, taka sytuacja "prowadzi w rzeczywistości do wzrostu zachowań agresywnych również innych osób, które, obserwując to, co się dzieje na arenie politycznej, mają przekonanie o swojej bezkarności i często prowokują funkcjonariuszy, aby przekazać opinii publicznej sygnał o brutalności (porównywanie policjantów do ZOMO) lub braku profesjonalizmu".