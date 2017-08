Beata Szydło krytykuje system relokacji w Unii Europejskiej

Jak przekonać szefa do awansu?

Szydło była pytana w Telewizji Republika o to, czy nie obawia się, że Unia Europejska narzuci Polsce przyjęcie imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

- Polski rząd pod moim kierownictwem nigdy nie zgodzi się na przyjęcie i narzucenie sobie kwot relokacji, nigdy nie zgodzimy się na przyjęcie wbrew woli rządu migrantów. Polityka migracyjna jest wewnętrzną sprawą krajów członkowskich i nikt nie może nam jej narzucać - mówiła szefowa rządu.

- Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo - dodała.

W jej ocenie system relokacji imigrantów stworzony przez Unię Europejską jest nieskuteczny.

- Ten system relokacji obowiązuje do końca września. Potem będzie dyskusja i praca nad nowymi rozwiązaniami. My na pewno nie zgodzimy się, i myślę, że Węgrzy również nie zgodzą się na to, żeby narzucono nam cokolwiek siłą - zaznaczyła premier.