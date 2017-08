Polska wyśle więcej żołnierzy do Afganistanu? Antoni Macierewicz: Jesteśmy gotowi do rozmów

Jak przekonać szefa do awansu?

Macierewicz powiedział PAP, że "propozycja USA musi uwzględniać odpowiedni, konkretny kontekst, biorący pod uwagę całość naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi". - Jeśli takie rozmowy zostaną podjęte, wtedy będziemy odpowiadali na konkretne zapotrzebowanie ze strony Stanów Zjednoczonych, zważywszy, że już zwiększyliśmy w tym roku liczbę polskich żołnierzy w Afganistanie o 1/5 w stosunku do uprzedniego stanu rzeczy - zaznaczył minister.

- Rozumiemy konieczność zaangażowania w walkę z terrorem, rozumiemy, że nowa doktryna sformułowana przez prezydenta Donalda Trumpa zakłada także zwiększenie wojsk i jesteśmy w stanie w tym uczestniczyć. Czekamy na rozmowy, które pozwolą nam sformułować precyzyjnie, w jakim zakresie będziemy to robili - wyjaśnił szef MON.

Szef MON przypomniał, że na prośbę sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga Polska podjęła decyzję dwa miesiące temu o stworzeniu specjalnej grupy zadaniowej w Iraku, która szkoli inżynierów i techników irackich przy rekonstrukcji i odnawianiu sprzętu poradzieckiego, porosyjskiego, który tam jest. - Dzieje się to zarówno w Polsce jak i w Iraku - dodał Macierewicz. Zaznaczył, że to jest nowe zaangażowanie Polski, która kieruje także zespołami innych państw krajów Europy środkowej.

Pytany o przyszłość batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Bemowie Piskim i Orzyszu minister powiedział, że do Brytyjczyków, Rumunów i Amerykanów, w październiku mają dołączyć wojska chorwackie. - Czekamy na nie, to jest decyzja suwerenna Chorwacji, ale nie sądzę by cokolwiek zagrażało realizacji tej decyzji - dodał szef MON. Zauważył jednak, że grupa bojowa nie może składać się z dużej liczby poszczególnych państwa.

- To oczywiście podkreśla zaangażowanie całego NATO, zaangażowanie innych państwa, ma oczywiście olbrzymie polityczne znaczenie, ale z militarnego punktu widzenia wzrasta wówczas poziom trudności organizacyjnych zwłaszcza interoperacyjności, zgrania się poszczególnych oddziałów, wydawania komend, podejmowania decyzji, ujednolicania decyzji - mówił szef resortu obrony.

Macierewicz zaznaczył, że "polska strona jest zainteresowana dołączeniem Chorwatów do grupy bojowej stacjonującej w Polsce i jest im za to wdzięczna a dołączenie wojsk chorwackich ma wypełnić całość polskiej grupy batalionowej".