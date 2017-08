MSZ: Pomagamy Polakom z Rimini

"W związku z brutalną napaścią na dwoje obywateli polskich we włoskim Rimini, nasze służby konsularne podjęły natychmiastowe działania w celu pomocy poszkodowanym oraz ich rodzinie" - czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego MSZ.

Jak podkreślono, polski konsul znajduje się na miejscu w Rimini i udziela pokrzywdzonym wszechstronnej pomocy konsularnej; spotkał się on m.in. z zastępcą komendanta głównego policji w Rimini oraz członkiem zarządu miasta Rimini, odpowiedzialnym za problematykę bezpieczeństwa. MSZ poinformowało, że konsul RP w Mediolanie jest również w kontakcie z rodziną poszkodowanych.

MSZ zapewnił, że "zarówno strona włoska, jak i polska, otoczyły pokrzywdzonych szczególną opieką i pomocą".

"W związku z tragicznym zdarzeniem, apelujemy w szczególności do przedstawicieli mediów o uszanowanie woli i prywatności poszkodowanych. Kategorycznie proszą oni o zachowanie dyskrecji i nieujawnianie dalszych informacji w tej delikatnej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył w niedzielę, że sprawcy napadu na polskich turystów, to "bandyci", którzy powinni ponieść bardzo surową karę. Jak ocenił, także państwo włoskie jest zainteresowane tym, żeby ta sprawa została gruntownie wyjaśniona.

"Jako prokurator generalny zrobiłem to, co do mnie należy; mogę państwa zapewnić, że w tej sprawie będzie prowadzone bardzo rzetelne śledztwo, które - ufam - doprowadzi do ukarania tych okrutnych przestępców" - powiedział minister.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadząca śledztwo ws. zbiorowego gwałtu na Polce oraz napadu na nią i jej męża na plaży we włoskim Rimini zwróci się z wnioskiem do Włoch o przekazanie dokumentacji procesowej. Śledztwo zostało wszczęte na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.