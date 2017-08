Szydło zobowiązała Rafalską do pilnej odpowiedzi na zastrzeżenia KE

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Premier Beata Szydło zapoznała się z listem KE odnoszącym się do powrotu w Polsce do poprzedniego wieku emerytalnego; szefowa rządu zobowiązała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską do pilnej odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji - poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.