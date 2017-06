Witold Waszczykowski: Uzyskaliśmy potężny instrument oddziaływania na świat

Polska wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019. W głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym uzyskała 190 głosów. Dwa państwa wstrzymały się od głosu.

Zwracając się do dziennikarzy w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Waszczykowski podkreślił, że rezultat głosowania "przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania".

- To pokazuje, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Jesteśmy krajem postrzeganym bardzo dobrze przez cały świat, no i to są rezultaty, które nas bardzo cieszą - dodał minister.

- Wchodząc do RB dostajemy na dwa lata instrument, potężny instrument oddziaływania na świat. Będziemy członkiem piętnastoosobowego zespołu, który decyduje o pokoju. Chciałbym, żeby o pokoju decydował, a nie o wojnie - zaznaczył.