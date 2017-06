Rafał Bochenek: Rząd analizuje sytuację wokół Kataru

Władze Iranu: Zerwanie stosunków z Katarem to nie sposób na regionalny kryzys

"Jesteśmy świadomi tych zarzutów, znamy zarzuty podnoszone przez te państwa i analizujemy dokładnie sytuację.(...) Jeżeli będziemy mieli jakieś wątpliwości co do naszych relacji, podejmiemy stosowne decyzje" - powiedział Bochenek. Jak dodał, "Katar na pewno jest potężną gospodarką, z którą mamy określone relacje gospodarcze".

Polska sprowadza z Kataru skroplony gaz ziemny (LNG) na mocy kontraktów, zawartych przez PGNiG z państwową katarską firmą Qatargas.

W poniedziałek stosunki dyplomatyczne z Katarem zerwały Arabia Saudyjska, a w ślad za nią Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Bahrajn, oskarżając to państwo o wspieranie terroryzmu, w tym Al-Kaidy i Bractwa Muzułmańskiego. Rijad i Kair zawiesiły z Katarem wszystkie połącznia lądowe, morskie i powietrzne. Zjednoczone Emiraty Arabskie dały Katarczykom 48 godzin na opuszczenie kraju, a Bahrajn - 14 dni.

Katar został ponadto wykluczony z arabskiej koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej działającej w Jemenie i zwalczającej szyickich rebeliantów Huti.

Według katarskiego MSZ posunięcie kilku krajów arabskich jest "nieuzasadnione, oparte na twierdzeniach i pomówieniach nie mających poparcia w faktach". Resort wspomina też o kampanii kłamstw i fałszerstw.

"Państwo zawiodło"

To jest bardzo smutna sprawa i kolejny dowód na to, że państwo, kiedy powinno stanąć na wysokości zadania, zawiodło - powiedział Bochenek, odnosząc się do doniesień "wSieci" dot. traktowania zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej.

Bochenek był pytany o doniesienia tygodnika "wSieci" jakoby ciała ofiar katastrofy smoleńskiej były "hurtowo ładowane do worków na śmieci" w ten sposób, by każda trumna ważyła mniej więcej tyle samo.

"To jest bardzo smutna sprawa i kolejny dowód na to, że państwo kiedy powinno stanąć na wysokości zadania, zawiodło. Wtedy kiedy wszyscy tego oczekiwaliśmy, przede wszystkim najbliżsi ofiar katastrofy smoleńskiej, wtedy kiedy wszyscy obywatele oczekiwali tego, że państwo zadba o dopełnienie podstawowych procedur, tego nie zrobiono, pomimo wysyłania przedstawicieli na miejsce do Smoleńska" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że politycy PO "co gorsza, publicznie deklarowali, że właśnie to robią, że dopilnowują, by wszystkie kwestie związane z identyfikacją, z sekcją zwłok osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej zostały dopełnione".

"Tego nie zrobiono. Przez lata wmawiano Polakom, że wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Okazuje się, że nie, że po siedmiu latach musimy jeszcze raz, na nowo, zwłaszcza wobec rodzin, osób najbliższych rozdrapywać te rany, powracać do tych tragicznych dni" - mówił Bochenek. Dodał, że według niego ta sprawa powinna być zakończona już siedem lat temu.

"Nie do końca tak naprawdę rozumiem - a właściwie teraz już chyba wiem, dlaczego politycy PO bardzo często, przez wiele miesięcy, przez wiele lat tak bardzo mocno wzbraniali się przed ponownymi ekshumacjami, przed ponownymi sekcjami i identyfikacjami zwłok. Już chyba tak naprawdę wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie i chyba żadnego komentarza więcej nie potrzebujemy" - dodał rzecznik rządu.

Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek poinformował w ubiegły czwartek, że podczas dotychczasowych ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał, w 9 przypadkach znaleziono części ciał innych osób; w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób.

Na początku ubiegłego tygodnia Prokuratura Krajowa potwierdziła medialne doniesienia, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego i gen. Włodzimierza Potasińskiego znajdowały się szczątki innych ofiar katastrofy. Wcześniej zespół prokuratorów wyjaśniających okoliczności katastrofy smoleńskiej informował, że podczas przeprowadzanych obecnie ekshumacji stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał.