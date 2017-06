Beata Szydło do Polonii w Danii: Wracajcie do kraju

Prezydent podziękował odznaczonym za to co robią dla polskości i Polski

- W waszych domach jest Polska, w waszych sercach jest Polska. My chcemy was wspierać, chcemy wam pomagać i chcemy zawsze, abyście wiedzieli, że polskie państwo jest również waszym opiekunem - deklarowała premier.

- I zachęcamy was do tego, żebyście przyjeżdżali do Polski, odwiedzali Polskę, żebyście mieli te kontakty jak najbliższe z Polską - dodała.

Szydło zachęcała też Polonię duńską do tego, by - jeśli rozważa taką możliwość - wróciła do Polski. - Polska jest bezpiecznym, dobrze rozwijającym się, pięknym krajem. Wiecie o tym doskonale. Dzisiaj to jest państwo, z którego możemy być dumni - podkreśliła.

Premier dodała, że Polska jest silna "siłą swoich obywateli".

- Nie byłoby Polski takiej, jak dzisiaj, gdyby nie wspaniali Polacy, którzy codziennie, każdego dnia udowadniają, że można pokonywać wiele trudności po to, by spełniały się marzenia, osiągać ambicje, by równać do najlepszych - przekonywała.

Zdaniem szefowej rządu, obecny rząd ma taki właśnie priorytet, by Polska była "bezpiecznym, dobrze rozwijającym się państwem, w którym ludzie mogą żyć godnie, w którym są bezpieczni i w którym młodzi ludzie mogą realizować swoją ambicję".

Premier podziękowała również instytucjom polonijnym, w tym m.in. Towarzystwu Krzewienia Oświaty w Danii oraz nauczycielom szkół polonijnych.

Wcześniej premier Beata Szydło spotkała się z premierem Danii Larsem Rasmussenem. W trakcie spotkania premierzy obu krajów podpisali memorandum ws. gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego.

Szefowa polskiego rządu podczas spotkania z Polonią podkreśliła, że jej piątkowa wizyta miała na celu m.in. podpisanie memorandum, które – jak dodała – jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Premier w piątek spotkała się również z duńskimi inwestorami w Konfederacji Przemysłu Duńskiego oraz odwiedziła Państwowe Muzeum Sztuki w Kopenhadze.