Błaszczak do posłów PO: prowadzicie wojnę totalną na grobie Stachowiaka

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości przedstawili w środę informację rządu ws. śmierci w 2016 r. na wrocławskim komisariacie 25-letniego Igora Stachowiaka.

"Składałem kondolencje ojcu Igora Stachowiaka rok temu, ale składam je raz jeszcze. A wam z Platformy Obywatelskiej powiem tak: prowadzicie wojnę totalną na grobie Igora Stachowiaka i to jest hańba" - powiedział Błaszczak. Dodał, że można wymienić wiele przypadków śmierci na komisariatach policji za czasów rządów koalicji PO i PSL.

Zapewnił, że odpowiedzialni za nieprawidłowości w związku ze sprawą Stachowiaka poniosą surowe konsekwencje. "Nie ma pobłażania dla takich zachowań. Nie ma pobłażania dla tych, którzy nie dopełnili swoim obowiązków, nie zrealizowali wyraźnych poleceń, jakie były składane przez ich przełożonych" - podkreślił minister.

Zwrócił uwagę, że polska policja jest w procesie zmian. "Uchwalony przez PiS program modernizacji służb mundurowych to jest olbrzymią szansą dla rozwoju polskiej policji. Olbrzymia szansa do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Chodzi o odbudowanie infrastruktury, tych posterunków policji, które koalicja PO-PSL zamykała" - zaznaczył Błaszczak.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński dodał, że tragiczne zdarzenie na komisariacie we Wrocławiu "nigdy nie powinno się zdarzyć i musi być w pełni wyjaśnione, rozliczone, a winni ukarani". "To stało się przedmiotem politycznych, brutalnych ataków na rząd PiS" - mówił.

"Państwo nie wybaczycie mi nigdy sprawy ustawy dezubekizacyjnej" - zwrócił się do opozycji. "Dopóki jestem w tym miejscu, jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z drogi, którą realizujemy, nie zejdę. Będę bardzo konsekwentny, robił wszystko wraz z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, żeby policja była blisko ludzi i dla ludzi, żeby była taka jak za Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO, aby patologie wszystkie były tępione" - powiedział Zieliński.

Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wystąpi o ujawnienie całości materiałów w sprawie śmierci we wrocławskim komisariacie policji Igora Stachowiaka. "Wystąpię do pani prokurator prowadzącej to postępowanie, aby w imię transparentności tak szybko jak to będzie możliwe, zgodziła się na ujawnienie całości materiałów tak, aby każdy mógł się przekonać o tym, jak jest naprawdę" - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że pokazane przez media nagranie jest dowodem rzetelnego śledztwa prokuratury. "Czy media, które ujawniły te informacje, miałyby ten materiał gdyby nie prokuratura? To właśnie prokuratura zabezpieczyła ten taser i to nagranie, więc gdyby tego nie zrobiła, wykazałaby się niekompetencją, brakiem profesjonalizmu i nie byłoby w ogóle tego dowodu" - podkreślił minister. Dodał, że dzięki biegłym udało się odczytać nagranie.

"Prokuratura w tej sprawie wykazując wyjątkową empatie wobec rodziny, zrobiła coś, czego z reguły nie czyni - udostępniła to nagranie rodzinie i pełnomocnikom, mimo że to nie jest zasada, to jest wyjątek" - podkreślił szef MS.

Wcześniej przedstawiając informację rządu Ziobro mówił, że do śmierci Igora Stachowiaka nie przyczyniły się ani stosowane przez policjantów środki przymusu ani użycie tasera. Podkreślił, że po tragedii we Wrocławiu policja przekazała "bezzwłocznie" prokuraturze wszystkie dostępne i zabezpieczone w postępowaniu materiały.