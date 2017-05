PiS: wniosek PO ws. szefa MON - dowód bezideowego podejścia do spraw państwa

Siemoniak: to obóz rządzący chciałby odwołania Macierewicza

"Wniosek PO jest dosyć specyficzny, jest on bowiem nie tylko dowodem na brak programu (Platformy), konstruktywnych pomysłów głównej partii opozycyjnej, ale przede wszystkim, to dowód bezideowego i pustego podejścia Platformy do spraw państwa" - powiedział Dworczyk.

Jak dodał, w uzasadnieniu wniosku PO, "roi się od nieprawd, manipulacji i zwykłych kłamstw". "Co gorsza, wiele z zarzutów, to po prostu niezrozumienie współczesnej armii, jej potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed wojskiem polskim" - ocenił poseł PiS.

Dworczyk przypomniał, że w czwartek w Brukseli odbędzie się szczyt NATO, a Platforma - podobnie, jak przed szczytem NATO w Warszawie - próbuje podważyć pozycję Polski i ministra obrony narodowej. "Kolejny raz lekceważycie interes Polski i próbujecie wywołać polityczną awanturę. Czy naprawdę nie widzicie, że to jest szkodzenie państwu polskiemu?" - podkreślił poseł PiS.