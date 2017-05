Witold Waszczykowski o "zbyt ambitnym projekcie integracji europejskiej"

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Musimy na nowo przemyśleć projekt integracji europejskiej. Być może jest on zbyt ambitny w sferze politycznej - powiedział w Bratysławie szef MSZ Witold Waszczykowski. Zaznaczył, że Polska zrobi wszystko, co możliwe, by utrzymać jedność Europy.