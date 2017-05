Macierewicz do weteranów: jesteście solą polskiej armii

Szef MON odwiedził uczestników zawodów strzeleckich dla weteranów i poszkodowanych na misjach, które odbyły się na strzelnicy Gaudynek k. Orzysza. Zawody zorganizowano w ramach obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Minister wręczył też odznaczenia za rany i kontuzje odniesione przez weteranów na misjach oraz medale za zasługi dla obronności kraju. W wystąpieniu podkreślał, że są to symboliczne wyrazy szacunku nie tylko ze strony jego i armii, ale również Polski dla tych, którzy "nie szczędzili krwi, potu i łez".

Macierewicz przyznał, że podczas tej uroczystości miał przed oczami wydarzenia z pól walki na całym świecie, bo - jak przypominał - polscy żołnierze walczyli nie tylko w Afganistanie, Iraku czy Kosowie. "Nie ma nieomal takiego miejsca na świecie, gdzie żołnierz polski nie byłby wysyłany po to, żeby tam walczyć w sprawach związanych z obroną niepodległości, demokracji, pokoju" - dodał.

Podkreślał, że we wszystkich tych miejscach polscy żołnierze walczyli również za Polskę. "Tak naprawdę przecież wasz wysiłek, wasza krew i poświęcenie, które działało na rzecz tych narodów i państw, które broniliście, kumulowały się w szacunku dla Polski na całym świecie, ale także w tym, że Polska wreszcie mogła sobie zagwarantować bezpieczeństwo, bo solidarność jest monetą wzajemną, bo wysiłek żołnierski dodaje się tak, że owocuje ostatecznie w bezpieczeństwie własnej ojczyzny, własnego kraju" - mówił.

Minister zapewniał, że przyznane weteranom odznaczenia są także symbolem tego, że nigdy nie zostaną sami, że cierpienia, które ponieśli, będą zawsze szanowane i rozumiane, że znajdą one odpowiednią rekompensatę.

Macierewicz mówił też do weteranów, że sobotnia uroczystość odbyła się w miejscu, które najlepiej pokazuje związek między ich walką na całym świecie i bezpieczeństwem Polski. Przypomniał, że za ich plecami stoją teraz żołnierze USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii służący w batalionowej grupie bojowej NATO, która w marcu trafiła do garnizonów w Orzyszu i Bemowie Piskim i podlega giżyckiej brygadzie. Dodał, że sojusznicze wojska są tu po to, by bronić Polski, tak jak polscy weterani bronili wcześniej pokoju w innych krajach.

"Dlatego Polska ma obowiązek, poprzez regulacje prawne i działania społeczne, finansowe, gospodarcze i wszystkie inne szanować wasz wysiłek, dawać wyraz temu, że jesteście solą polskiej armii. Bez was nie ma polskiej armii. Bez was nie ma możliwości budowania siły militarnej Polski - podkreślał.

Minister wręczył kilku weteranom symboliczne akty powołań do Terytorialnej Służby Wojskowej i zatrudnienia do mobilnych zespołów Szkoleniowych WOT. Zwrócił też uwagę na rolę, jaką weterani mają odegrać w szkoleniu młodych żołnierzy. Jak tłumaczył, powinni pomóc im "w zrozumieniu ryzyka, ale i obowiązku, gotowości walki, ale i roztropności". "Tego wszystkiego, co zyskaliście i za co zapłaciliście tak wysoką cenę" - powiedział.

Szef MON wręczał również puchary najlepszym drużynom sobotnich zawodów strzeleckich weteranów. Nagrodzono zwycięzców zawodów strzeleckich rannych i poszkodowanych weteranów, im. śp. sierż. Mariusza Deptuły, zorganizowanych pod patronatem BBN.

Co roku weterani upamiętniają w ten sposób innego z poległych na misjach. Tym razem zawody poświęcono pamięci żołnierza 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który zginął 23 października 2011 r. w ataku na polski patrol we wschodniej części prowincji Ghazni. Deptuła miał 28 lat, osierocił żonę i córkę.

Dzień Weterana jest obchodzony od 2012 r. i przypada 29 maja. Centralne obchody co roku odbywają się w innym mieście. W tym roku jest to Giżycko, a imprezy rozpoczęły się w piątek i potrwają do niedzieli.