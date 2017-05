Polski kontyngent wojskowy jedzie na Łotwę

- Jesteśmy wdzięczni wojskom amerykańskim, brytyjskim, rumuńskim. Wdzięczność tę okazujemy będąc solidarni z innymi narodami, które mogą być zagrożone – powiedział szef MON.

- Dlatego, że wiemy, co to jest wojna, obca okupacja; co znaczy groza obcej przemocy, jesteśmy gotowi wesprzeć wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują – podkreślił szef MON.

Polski Kontyngent Wojskowy Łotwa utworzony na bazie 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, liczy 170 żołnierzy. PKW wejdzie w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP). Grupa będzie liczyć ok. tysiąca żołnierzy i oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład delegują swoich przedstawicieli Włochy, Albania, Słowenia i Hiszpania.

Dowódca generalny gen. dyw. Jarosław Mika powiedział, że przygotowanie polskiego kontyngentu wojskowego "zostało zrealizowane na oczekiwanym poziomie". Dziękował dowódcom, którzy mieli w tym swój udział.

- Żołnierze przed wami nowe wyzwanie, od tej pory stanowicie stały komponent, który będzie wykonywał zadania na Łotwie. Zostawiacie tu swoje rodziny, najbliższych. Jako dowódca generalny chciałbym zapewnić: szanowni państwo, nie pozostaniecie sami. Wszyscy na co dzień tworzymy jedną, wielką wojskową rodzinę – powiedział Mika.