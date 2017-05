Szefernaker: PO codziennie mówi co innego - to pokazuje jej podejście do Polaków

Szefnernaker odniósł się w ten sposób do wypowiedzi lidera PO Grzegorza Schetyny ws stanowiska Platformy co do kwestii przyjmowania imigrantów i uchodźców.

"Jednego dnia przewodniczący Schetyna mówi co innego, drugiego co innego, a w dokumentach programowych jest zapisane jeszcze co innego (...) Niech najpierw politycy Platformy usiądą i napiszą program, bo oni codziennie mówią co innego; oni nie mają programu (...) To pokazuje podejście Platformy do Polaków" - powiedział Szefernaker w TVP Info.

Jego zdaniem, ostatnie dni to "totalna kompromitacja Platformy Obywatelskiej", która nie potrafi powiedzieć, czy programy wprowadzone przez PiS będą "zabrane czy utrzymane". "Platforma nie potrafi dzisiaj tego powiedzieć" - stwierdził.

Szef PO w środę na konferencji prasowej odpowiadał na pytania o program zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS. Schetyna powiedział m.in. że PO jest za tym, aby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen i - jak zaznaczył - "to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził". "Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów" - dodał.

We wtorek Schetyna zapytany przez dziennikarza TVP Info, czy jest za przyjęciem uchodźców do Polski odpowiedział: "Nie, jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski". Dopytywany, czy jest to oficjalne stanowisko Platformy, że nie przyjmujemy uchodźców, lider PO odparł: "tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców".

Mówiąc w środę o innych kwestiach programowych Schetyna powiedział, że PO nie chce podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobi wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej. Dodał, że PO będzie zmierzać do tego, żeby aktywność zawodowa skutecznie mogła wpływać na zarobki i jako zachętę wprowadzi 13 emeryturę.

Zapowiedział też, że PO: utrzyma program 500 plus, przekaże pieniądze także na pierwsze dziecko, ale warunek, o którym chce rozmawiać to skierowanie programu do rodzin, w których rodzice lub jedno z rodziców jest aktywny zawodowo lub poszukuje pracy. Szef PO oświadczył również, że PO zlikwiduje IPN i podzieli jego zadania między Polską Akademię Nauk, Prokuraturę Generalną i Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz przekaże kompetencje CBA do Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji.