Bochenek: W Polsce nie ma islamskich imigrantów tylko dlatego, że zmienił się rząd

Mariusz Błaszczak: Gdyby rząd PiS nie zmienił decyzji o przyjęciu uchodźców, doszłoby do tragedii

Według Bochenka "w Polsce nie ma islamskich imigrantów tylko dlatego albo aż dlatego, że zmienił się rząd".

"Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i uważamy, że wszelkie wysiłki jeżeli chodzi o politykę imigracyjną UE powinniśmy skierować przede wszystkim na to, aby umacniać granice zewnętrzną UE i tam kierować pomoc humanitarną" - powiedział rzecznik rządu na briefingu prasowym w czwartek. Zaznaczył, że rząd premier Beaty Szydło kilkukrotnie zwiększył nakłady na pomoc humanitarną dla imigrantów.

Rzecznik rządu mówił, że wbrew wypowiedziom polityków PO: byłej premier Ewy Kopacz oraz byłego wiceministra spraw zagranicznych Rafał Trzaskowskiego, rząd PO-PSL podpisywał dokumenty dotyczące zgody na relokację imigrantów. "Publicznie deklarowali oni i tak naprawdę mijali się z prawdą, iż nie podpisywali żadnych dokumentów związanych z relokacją uchodźców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej" - mówił Bochenek.

Jak powiedział, przedstawiciel rządu PO-PSL "podpisali trzy kluczowe dokumenty związane z polityką migracyjną". Dodał, że chodzi po pierwsze o "konkluzje Rady Europejskiej z 26 czerwca 2015 r. zawierające zobowiązanie do przeprowadzenia relokacji w ciągu dwóch lat z Włoch i Grecji do państw członkowskich UE, w tym do Polski 40 tys. osób" oraz "uczestnictwa państw członkowskich w przesiedleniu 20 tys. wysiedleńców".

"Kolejny dokument podpisany przez przedstawicieli poprzedniego rządu to rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich przyjęta podczas Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z 20 lipca 2015 r. zawierająca zobowiązanie do relokacji ponad 32 tys. na terenie państw członkowskich" - mówił Bochenek.

Wymienił też konkluzje Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z 20 lipca 2015 r. zawierające zobowiązanie do przeprowadzenia przez państwa członkowskie przesiedleń ponad 22 tys. osób".