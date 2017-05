Rafał Bochenek: Wypowiedź Jarosława Gowina była chyba zbyt ostra

Prezydent podpisał we wtorek nowelizację prawa farmaceutycznego, zwaną "apteką dla aptekarza", która przewiduje m.in., że prawo otwierania nowych aptek będą mieli tylko farmaceuci oraz wprowadza ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek. Ustawa budziła rozbieżne opinie; dzieliła zarówno samych farmaceutów, przedsiębiorców, jak i polityków.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w środę w TVN 24 powiedział, że jest rozczarowany podpisaniem przez prezydenta ustawy o aptekach.

- Jestem rozczarowany, że prezydent nie zawetował ustawy o aptekach. Uważam ją za szkodliwą. Może doprowadzić do wzrostu cen leków. Uważam ją pod pewnym względem za skandaliczną. Uderza w wartość dla mnie świętą - własność prywatną – powiedział Gowin.

Bochenek pytany o słowa Gowina odpowiedział: "Ta wypowiedź pana wicepremiera była chyba zbyt ostra tak na prawdę i nie do końca adekwatna do zawartości tego projektu, ponieważ właśnie ten projekt ma służyć temu, aby ceny leków w Polsce spadały, aby dostępność do apteki była jeszcze lepsza".

- Z drugiej strony chodzi o to, aby w aptekach pracowały osoby, które rzeczywiście mają odpowiednie kompetencje do tego, aby udzielać w tym przysłowiowym okienku osobom, które przychodzą po pomoc odpowiedniej porady, co do tego, jaki lek najlepiej przy okazji jakiegoś schorzenia kupić - dodał rzecznik rządu.

Bochenek podkreślił, że należy skończyć z myśleniem o aptekach jako miejscach, w których robi się wyłącznie biznes.

- Apteki mają pewne specyficzne zadanie tak naprawdę, z jednej strony oczywiście jest kwestia zysku i działalności dochodowej (...) z drugiej strony mają pewną misję również i należałoby je wpisać w ten szeroki aspekt polityki prozdrowotnej, która jest prowadzona przez państwo - stwierdził.

Dopytywany, czy w związku z wypowiedzią Gowina nie ma żadnego konfliktu w rządzie rzecznik odpowiedział, że każdy przedstawiciel rządu może mieć swoje zdanie. - Pan wicepremier Gowin ma takie w kwestii tej ustawy, uważamy, że te słowa są przesadzone, zbyt ostre - powiedział Bochenek.

Zgodnie z ustawą o aptekach prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki będzie miał farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.