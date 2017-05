Witold Waszczykowski w "Times of Malta" o relokacji uchodźców

W opublikowanym w czwartek wywiadzie Waszczykowski podkreślił, że polski rząd jest zdecydowany nie przyjmować migrantów, przebywających obecnie w obozach we Włoszech i w Grecji. - Musicie po prostu zrozumieć, że przymusowa relokacja niesie ze sobą złe konotacje polityczne: my w XIX wieku byliśmy zmuszani przesiedlać się na Syberię, w czasie drugiej wojny światowej byliśmy wypędzani z naszego kraju – powiedział.

Waszczykowski oświadczył, że Polska nie będzie realizować żadnego programu przesiedleńczego – relacjonuje „Times of Malta”. - Nie chcemy, żeby Polska stała się jednym wielkim obozem, w którym ludzie spędzaliby życie chronieni i strzeżeni za ogrodzeniem. Migracja powinna być dobrowolna – wskazał.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił zarazem, że nasz kraj pozostaje otwarty na „prawdziwie humanitarne przypadki”.

- Są migranci i są uchodźcy. Oczywiście nadal będziemy przyjmować uchodźców, to nasz obowiązek, ale z migrantami to inna sprawa – zaznaczył. Dodał, że dotyczy to zwłaszcza tych migrantów, którzy w ogóle nie chcą przybyć do Polski.

„Times of Malta” pisze, że prasa UE uznała partię Waszczykowskiego – Prawo i Sprawiedliwość – za eurosceptyczną, ale że minister woli pojęcie „eurorealistyczna”. Wyjaśnił, że sceptyk nie ufa Europie ani nie wierzy w integrację. - My chcemy naprawiać, poprawiać i sprawić, że UE będzie lepsza – podkreślił minister. Dodał, że Polska chce reformować instytucje w Brukseli „od wewnątrz”.

- Sądzimy, że niektóre instytucje muszą zostać przedefiniowane – na przykład Komisja (Europejska). Rada (Europejska) składa się z osób z legitymacją demokratyczną – Komisja nie. Dlatego też naszym zdaniem Komisja nie ma legitymacji do monitorowania bądź do nakładania sankcji na kraje członkowskie – powiedział Waszczykowski.