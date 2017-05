Jarosław Gowin tłumaczy, że nie został szefem MON, bo "wynik PiS był za dobry"

Szydło: dzisiaj Polska to kraj bezpieczny

Przed wyborami z jesieni 2015 roku, na jednej z konferencji prasowych Beata Szydło przedstawiła Jarosława Gowina jako przyszłego szefa MON - była to odpowiedź na podawane przez media informacje, że faworytem do objęcia tej teki w rządzie PiS jest Antoni Macierewicz. Ostatecznie to właśnie Macierewicz stanął na czele resortu obrony.

- Mieliśmy wynik trochę za dobry na to, żebym był ministrem obrony narodowej - tłumaczy dziś Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego wyjaśniając, że chodzi o to, iż po zdobyciu samodzielnej większości PiS nie musiał szukać w Sejmie koalicjanta.

Gowin przekonuje też, że sam dokonał wyboru resortu, na czele którego stanął. - Ponieważ przez szereg lat byłem rektorem, to uznałem za najbardziej odpowiednie dla siebie miejsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - mówi.

Antoni Macierewicz jest ministrem cieszącym się najmniejszym zaufaniem Polaków - według CBOS.

Z badania SW Research dla rp.pl wynika też, że 74,8 proc. badanych chciałoby dymisji szefa MON.