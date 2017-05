Witold Waszczykowski: Francja od lat nie potrafi konkurować z silniejszymi gospodarkami

Prezydent: jeśli Macron wygra wybory we Francji, będzie musiał odzyskać zaufanie Polski

Emmanuel Macron, zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji przemawiając na niedawnym wiecu w Paryżu uznał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za "przyjaciela i sojusznika" swej rywalki, przywódczyni Frontu Narodowego Marine Le Pen, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

Z kolei w opublikowanym w zeszłym tygodniu wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord" Macron zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii".

Waszczykowski odnosząc się do tych wypowiedzi zaznaczył, że spotkały się one ze stanowczą reakcją zarówno polskich polityków, jak i MSZ. - Była stanowcza reakcja; nie akceptujemy takiej sytuacji, jesteśmy państwami demokratycznymi współpracującymi w ramach Unii i NATO - powiedział szef MSZ w Programie III Polskiego Radia. - Od lat była taka zasada, że w trakcie kampanii wyborczej w państwach demokratycznych inne państwa nie komentowały tej kampanii, ani kraje, w których toczy się kampania nie używały kwestii zewnętrznych do kampanii wyborczych - dodał.

W ocenie szefa polskiego MSZ powodem stawiania takich zarzutów Polsce przez Macrona jest to, że nasz kraj wygrywa z Francją pod względem konkurencyjności. - Francja nie potrafi od lat konkurować z coraz silniejszymi gospodarkami, takimi jak Polska. My jesteśmy konkurencyjni w wielu kwestiach - stwierdził. - Nie radząc sobie z naszą konkurencją wyciąga się tego typu zarzuty polityczne, które są nieuzasadnione - kontynuował.

Waszczykowski dopytywany, jak wyobraża sobie stosunki polsko-francuskie po wyborach prezydenckich w tym kraju stwierdził: "o to należy pytać takiego polityka francuskiego, który użył takich argumentów przeciwko Polsce; jak on sobie zamierza układać stosunki, po takich oskarżeniach". Dodał, że z zaciekawieniem czeka na to, jak Macron wybrnie z tej sytuacji, jeśli wygra wybory prezydenckie.

Waszczykowski był też pytany o wypowiedź wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Die Zeit", ocenił że sytuacja w Polsce stanowi "fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa". Nie wykluczył zastosowania wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego (pozwala on na nałożenie sankcji na kraj naruszający zasady demokracji i rządów prawa).

- To jest stała mantra, którą słyszymy już od wielu, wielu miesięcy, życzę szczęścia, powodzenia w działaniach. Nie ma chyba akceptacji dla tego typu działań w Unii Europejskiej. My jesteśmy gotowi, od półtora roku odpowiadamy zarówno Komisji Weneckiej, (jak i) Komisji Europejskiej, które podnoszą od czasu do czasu tego typu zarzuty - że w Polsce nie dzieje się żaden problem, który wymagałby tego typu działań stygmatyzujących nas i karających nas sankcjami - powiedział szef MSZ.

Waszczykowski pytany o kwestie związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, ocenił, że Brexit będzie bolesny dla wszystkich. - Wyjście drugiej gospodarki europejskiej z Unii Europejskiej będzie bolało wszystkich, więc nie zastanawiajmy się w tej chwili, kto ucierpi na tym, (bo) wszyscy ucierpią. Ucierpi budżet europejski, ponieważ Wielka Brytania jest płatnikiem netto, trzeba będzie zastanawiać się, co zrobić z budżetem, ucierpią instytucje europejskie, trzeba będzie inaczej poukładać niektóre kwestie - podkreślił Waszczykowski.

- Obie strony będą tracić na tym rozejściu się - ocenił szef MSZ.