Dworczyk: Ministrowie z PO również udostępniali dokumenty

Michał Dworczyk

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski

Ministrowie obrony z PO również wydawali upoważnienia do dostępu do zastrzeżonych dokumentów – podkreślił we wtorek wiceminister obrony Michał Dworczyk, odnosząc się do zapowiedzi posłów Platformy, że zawiadomią prokuraturę ws. przekroczenia uprawnień przez szefa MON.