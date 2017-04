Spotkanie Beata Szydło - Angela Merkel. "Powiem kanclerz o niemieckich mediach"

Szefowa polskiego rządu i kanclerz Niemiec w niedzielę w Hanowerze wezmą udział w ceremonii otwarcia targów przemysłowych Hannover Messe. Po oficjalnej ceremonii otwarcia targów dojdzie do spotkania Szydło i Merkel.

Pytana w sobotę w TVP czego dotyczyć będzie ta rozmowa premier odpowiedziała: "Spotykamy się w szczególnym dniu, bo jutro są wybory we Francji i na pewno będziemy miały okazję o tym porozmawiać. W momencie gdy będzie nasza kolacja będą pewnie znane pierwsze wyniki".

"Ale będziemy też pewnie rozmawiać o tym co w tej chwili absorbuje polityków europejskich. Za tydzień w Brukseli jest szczyt Rady Europejskiej, na którym mamy przyjąć założenia, instrukcje związane z Brexitem. Mamy też sporo wzajemnych spraw bilateralnych" - powiedziała Szydło.

Premier zapowiedziała, że będzie też chciała zwrócić uwagę na sposób w jaki niemieckie media przekazują informacje o Polsce. "Liczylibyśmy na to, chcielibyśmy, by media niemieckie nieco inaczej, a przede wszystkim uczciwie nas traktowały" - podkreśliła.

"Na pewno będziemy rozmawiać o problemie migracji, bo to jest jeden z ważnych tematów prezydencji maltańskiej. Tyle tylko, że stanowisko Polski jest odmienne niż stanowisko niemieckie. My uważamy, że problem migracyjny można rozwiązać w ten sposób aby zwiększyć pomoc humanitarną, ażeby rozwiązywać ten problem tam gdzie się rodzi" - dodała.

Przypomniała o polskich inicjatywach - m.in. dotyczących odbudowy mieszkań dla osób poszkodowanych w konflikcie w Syrii (ma na to zostać przeznaczonych 4 mln zł) i wsparciu poszkodowanych w czasie wojny dzieci - przekazano na to 1,5 mln zł.

"Zachowanie PO - mało merytoryczne"

W tej chwili zachowanie Platformy jest mało merytoryczne - tak złożenie przez PO wniosku o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza skomentowała Szydło. Według premier PO chce budować chaos i napięcie.

W piątek Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla szefa MON Antoniego Macierewicza. Według PO Polacy oczekują odwołania Macierewicza, aby wyjaśnić skandale, które "toczą" MON.

Pytana o wniosek PO, premier przypomniała, że niedawno Platforma złożyła wniosek o wotum nieufności wobec całego rządu.

"Ja mogę powiedzieć w ten sposób: opozycja oczywiście ma prawo zgłaszania wniosków o odwoływanie ministrów, wniosków o wotum nieufności, to jest prawo opozycji, ale jeżeli te wnioski wynikają z podstaw merytorycznych, jeżeli one rzeczywiście mają jakieś podłoże konstruktywne, to możemy o nich rozmawiać" - powiedziała premier.

"Natomiast, jeżeli to jest jedyny pomysł opozycji na to, żeby zaistnieć i jest próbą zaburzenia tego dyskursu politycznego i tylko chęć budowania ciągle chaosu i napięcia, to trudno, żeby taki wnioski traktować poważnie, jako głos w debacie publicznej. I ja tak traktuję ten wniosek, dlatego że - tak jak wcześniej powiedziałam - nie dalej jak 2 tygodnie temu był wniosek o odwołanie całego rządu, więc myślę, że w tej chwili zachowanie Platformy jest mało merytoryczne" - dodała Szydło.

Premier pytana o spekulacje medialne na temat możliwej rekonstrukcji rządu, odpowiedziała, że podtrzymuje swoje słowa, że rekonstrukcję rządu się przeprowadza, a nie o niej opowiada.

"Na pewno jeżeli taką decyzję podejmę, to będzie ona zakomunikowana i zostanie przeprowadzona, w tej chwili nie ma takiej rozmowy na ten temat" - podkreśliła Szydło.

Platforma wnioskowała już raz o odwołanie Macierewicza - w lipcu 2016 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów - czyli musi za tym opowiedzieć się minimum 231 posłów. Wniosek ws. wyrażenia ministrowi wotum nieufności może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia.