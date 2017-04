Szydło: Polska to kraj aktywnie budujący swą przewagę konkurencyjną

Szefowa polskiego rządu i kanclerz Niemiec Angela Merkel wzięły w poniedziałek udział w uroczystym otwarciu polskiego stoiska na targach w Hanowerze.

Szydło podkreślała, że Polska chce "pochwalić się tym, co w Polsce jest kreatywne, młode, co jest przyszłością". "Z zadowoleniem (...) przyjęłam zaproszenie dla Polski na targi hanowerskie w charakterze gościa honorowego kraju partnerskiego. Cieszę się, że będziemy mogli tutaj zaprezentować państwu naszą nowoczesną technologię - to co w Polsce w tej chwili jest bardzo mocno realizowane poprzez program rządowy, który chcemy rozwijać i chcemy, ażeby status Polski jako kraju rozwijającego, nowoczesnego był coraz wyższy" - mówiła premier.

Jak dodała, status Polski jako kraju partnerskiego podczas tegorocznej edycji targów w Hanowerze to "wielkie wyróżnienie i świadectwo rosnącej siły polskiej gospodarki - jej konkurencyjności i innowacyjności". "Poprzez naszą obecność na targach chcemy zaprezentować Polskę jako kraj aktywnie budujący swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o rozwój nowych technologii, przede wszystkim w obszarze automatyzacji oraz cyfryzacji procesów wytwarzania" - zaznaczyła Szydło.

Przypomniała, że na targach jest obecnych ponad 200 polskich firm. Według niej, to także jest ważny impuls dla naszego rozwoju, współpracy gospodarczej z Republiką Federalną Niemiec.