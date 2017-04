Błaszczak: Mam nadzieję, że ustawa ws. nowej formacji w miejsce BOR - przed wakacjami

Minister odniósł się też do najnowszego sondażu CBOS, z którego wynika, że według 89 proc. Polaków nasz kraj jest miejscem bezpiecznym do życia. "To jest o 9 pkt. proc. więcej takich odpowiedzi niż rok temu. To świadczy o tym, że nasza praca jest doceniana przez Polaków na co dzień" - powiedział minister.

Dodał, że jednym z tych, którzy realizowali program rządu i PiS w zakresie bezpieczeństwa jest nadinsp. Miłkowski - obecny komendant małopolskiej policji, a od środy szef BOR. Szef MSWiA podkreślił, że Miłkowski ma odpowiednie doświadczenie i widzę, by stworzyć podstawy organizacyjne nowej formacji, która zastąpi BOR.

"Chciałbym zaznaczyć, że będzie to nowa formacja, że nie chodzi nam o włączenie tej formacji do polskiej policji. To będzie osobna nowa formacja. Na temat ustawy, która będzie regulowała te działania powiemy w stosownym czasie, przedstawimy na konferencji prasowej projekt ustawy, mamy nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament jeszcze przed okresem wakacyjnym" - powiedział Błaszczak.

Jak można przeczytać na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nadinspektor dr Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej.

Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kontynuował służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych m. in. jako kierownik Zakładu Prawa i Psychologii.

W 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach a w czerwcu 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 1 lutego 2016 r. został komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. We wrześniu 2016 r. odebrał awans na stopień nadinspektora policji.

Jako szef małopolskiej policji brał udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.

Odznaczony m.in. Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę", Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", Brązowym Medalem "Za zasługi dla Policji".