Onet: MSZ blokuje nominację Polaka na stanowisko w NATO

Estonia: Dwa amerykańskie myśliwce F-35A przyleciały do bazy Amari

Chłoń karierę dyplomatyczną zaczął od 1987 roku. Pracował m.in. w Stałym Przedstawicielstwie RP w NATO, reprezentował Polskę w Komitecie Politycznym Sojuszu. Pełnił również funkcję ambasadora w Estonii i na Słowacji.

Na początku 2016 roku został odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. przygotowań szczytu NATO w Warszawie, na które został wyznaczony jeszcze w czasach rządu PO-PSL i trafił do dyspozycji kadrowej MSZ. Jak pisze Onet Chłoń został uznany za zbyt blisko związanego z poprzednim rządem.

Pozostając bez przydziału wystartował na stanowisko dyrektora Biura Informacyjnego NATO w Moskwie - i wygrał konkurs. NATO zaakceptowało jego kandydaturę. Teraz Chłoń ma jednak problem z uzyskaniem akredytacji z MSZ.

"Pan Tomasz Chłoń, przebywający obecnie na urlopie pracownik MSZ, startował w konkursie na stanowisko dyrektora Biura Informacyjnego NATO w Moskwie bez wiedzy i zgody Ministra Spraw Zagranicznych RP. MSZ nie jest zobowiązane – w takiej sytuacji – do występowania o akredytację do władz państwa przyjmującego, w tym wypadku: do władz rosyjskich" – głosi stanowisko MSZ w tej sprawie.

Onet utrzymuje jednak, że procedura jest inna - Chłoń musi zostać akredytowany przez Polskę.

Sam Chłoń odmawia komentarza w tej sprawie.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.