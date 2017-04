Błaszczak: Działania RPO wpisują się w działania totalnej opozycji

Błaszczak skomentował w ten sposób słowa rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który wystąpił do szefa MSWiA z apelem o przeciwdziałanie nagannym zachowaniom policji. Bodnar napisał m.in., ze funkcjonariuszom zdarza się stosować wobec świadków i zatrzymanych tortury.

Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że on sam, "narażając się na ataki polityków UE i liberałów", konsekwentnie stoi na straży bezpieczeństwa. Zauważył, że co prawda patrzeć władzy na ręce trzeba, ale zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich jego zdaniem wynika z faktu, iż został on wybrany przez "poprzednią większość".

Błaszczak krytycznie wyraził się również o minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej, według której MON niepotrzebnie doprowadza do "militaryzacji cyberbezpieczeństwa" i "poszerza swoje władztwo". Szef MSWiA stwierdził, że minister Streżyńska co innego mówi w mediach, a co innego podczas posiedzeń Rady Ministrów.

- To jest taki dysonans - stwierdził.

Więcej - TVN24