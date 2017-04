Rafał Bochenek o dymisji Anny Streżyńskiej: Nie ma takiej decyzji

- Ja lubię informować o faktach, nie lubię spekulować, nie ma takiej decyzji pani premier - powiedział Bochenek pytany, czy szefowa rządu rozważa dymisje minister Streżyńskiej.

Wcześniej minister cyfryzacji Anna Streżyńska w Radiu Zet powiedziała, że nie zawsze zgadza się ze wszystkimi decyzjami rządu np. o militaryzacji cyberbezpieczeństwa. - To nie jest konflikt z Antonim Macierewiczem tylko konflikt o zasady o podstawy podejścia do cyberbezpieczeństwa, które ma dwa oblicza - dodała.

Pytana, czy ministerstwo obrony narodowej zanadto próbuje rozszerzyć swoje władztwo w tej dziedzinie odparła: - Tak. Zdecydowanie uważam, że nie wszystko mu podlega i jest wiele takich zadań, które związane są z ochroną przeciętnego obywatela, które po prostu nie będą nigdy w kwestii MON-u.

Do wypowiedzi Anny Streżyńskiej odniosła się w środę premier Beata Szydło. - Nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, bo ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości, co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów - mówiła premier.

Bochenek poinformował ponadto, że spotkanie premier Beaty Szydło z wojewodami będzie miało charakter organizacyjny, techniczny i również dyscyplinujący.

Rzecznik rządu dopytywany, czy czwartkowe spotkanie premier z wojewodami również będzie miało charakter dyscyplinujący, odpowiedział: "Na pewno". - To będzie spotkanie organizacyjne, techniczne i również dyscyplinujące, wskazujące na podstawowe kierunki naszych działań, plany, które sobie zakładamy, także koncepcyjne - mówił.

W środę w kancelarii premiera szefowa rządu spotka się z ministrami i wiceministrami swojego gabinetu. Jak mówiła wcześniej Szydło, przypomni podczas spotkania o zasadach, które muszą obowiązywać w jej rządzie - lojalności, odpowiedzialności za słowo i umiarkowania w wypowiedziach.