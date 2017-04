Rzecznik rządu Rafał Bochenek: To PO demontowała wojsko

O planach Platformy napisaliśmy w "Rzeczpospolitej" - dwa zespoły PO mają spróbować na własną rękę przeprowadzić kontrolę w MON i podległych mu instytucjach. Mają się przyjrzeć m.in. roli byłego szefa podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej dr. Wacława Berczyńskiego w rezygnacji rządu z kontraktu na śmigłowce H225M Caracal oraz ewentualnym nadużyciom przy zakupie samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Posłowie PO planują na bieżąco dzielić się z opinią publiczną zdobytymi informacjami; nie wykluczają przy tym zawiadomień do prokuratury.

Bochenek, pytany o inicjatywę PO, powiedział, że nie rozumie, jaki miałby być status zespołów poselskich, i podkreślił, że "jeżeli będą się poruszać w ramach prawa, mogą oczywiście podejmować jakieś działania".

- Posłowie Platformy Obywatelskiej dzisiaj powinni pochylić w pokorze głowy i przypomnieć, co oni robili z polską armią, jak mocno demontowali polskie wojsko, jakie zamówienia były realizowane za ich czasów, zupełnie nieopłacalne dla polskiego wojska, dla budżetu państwa, jak kupowano broń bez amunicji na przykład, jeżeli chodzi o działania ówczesnego ministra obrony narodowej. Warto sobie to przypomnieć, warto o tym pamiętać - wyliczał rzecznik rządu.



W zeszłym tygodniu posłowie Platformy próbowali przeforsować dwa wnioski o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w MON przez sejmową komisję obrony narodowej. Pierwszy z nich dotyczył właśnie przetargu na śmigłowce, drugi - przewozu najważniejszych osób w państwie, zwłaszcza w kontekście serii wypadków z udziałem VIP-ów. Komisja oba wnioski odrzuciła.



W tej sytuacji posłowie Platformy zdecydowali, że spróbują przeprowadzić taką kontrolę na własną rękę. Podstawą do kontroli ma być art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (przewiduje on m.in., że poseł lub senator ma prawo podjąć - w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich - interwencję w organie administracji rządowej).



"Powołamy własne zespoły na podstawie przepisów, które dają uprawnienia kontrolne posłom. Będziemy zachęcać posłów innych klubów - PSL, czy Nowoczesnej - do tego, żeby razem z nami pracowali w tym zakresie" - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceszef komisji obrony narodowej i b. wiceszef MON Czesław Mroczek (PO).



Pomysł PO skrytykował także szef sejmowej komisji obrony Michał Jach (PiS). Jego zdaniem "Platforma robi awanturę za awanturą w sposób uwłaczający godności Sejmu", a politykom PO nie chodzi o wyjaśnienie jakiegokolwiek problemu.