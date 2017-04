Rzecznik rządu Rafał Bochenek o Nowoczesnej: Cały czas był PR

Lubnauer - wiceszefowa i rzeczniczka Nowoczesnej - zastąpiła na funkcji przewodniczego klubu Ryszarda Petru, który pozostaje szefem partii.

- Myślę, że oczywiście, to jest próba jakiegoś ratowania się też Nowoczesnej w tym momencie, bo rzeczywiście to poparcie społeczne jest znikome to wynika, myślę, przede wszystkim stąd, że nie ma żadnej merytorycznej propozycji z ich strony, strony Nowoczesnej, strony Ryszarda Petru - ocenił Bochenek.

- Cały czas był PR, próba mydlenia Polakom oczu, żadnej konkretnej dyskusji, przecież nie padły żadne konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby być korzystne dla polskiego społeczeństwa. To samo jest z Platformą (Obywatelską) dlatego proponowałbym i to tak w dobrym duchu, aby jednak skupili się na pracy merytorycznej, bo do tego są powołani - powiedział Bochenek.

Rzecznik rządu zaznaczył, że "polityka to nie zabawa, ale służba i ciężka praca dla Polaków".