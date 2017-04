Czy minister środowiska powinien zabijać bażanty?

Blisko trzy czwarte badanych (74 proc.) uważa, że osoba na tym stanowisku nie może strzelać do wypuszczonych właśnie z hodowli bażantów. Jedynie 9 proc. ankietowanych dopuszcza taką ewentualność. Zdania w tej sprawie nie ma 17 proc. respondentów.



- Przeciwnych takim praktykom jest 77 proc. kobiet oraz 78 proc. badanych w wieku 50 lat i więcej. Częściej przeciwnikami są również osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (82 proc.), o dochodzie powyżej 5000 zł (79 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (84 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.







Dr hab. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, przypomina, że minister środowiska od dawna nie ma dobrych notowań w opinii publicznej, a jego kolejne działania pogrążają go coraz bardziej.

- Jednak jego pozycja w rządzie Beaty Szydło jest nadal bardzo mocna, co potwierdził także wynik głosowania nad votum nieufności dla niego. Wynika to z jego związków z "radiomaryjną" frakcją w Prawie i Sprawiedliwości. Dopóki tak jest, jego myśliwskie dokonania na pewno mu w karierze rządowej nie zaszkodzą, niezależnie od wyników sondaży – podkreśla Alberski.

Sam prof. Szyszko w reakcji na doniesienia medialne wydał oświadczenie, w którym tłumaczył, że polowanie to najbardziej humanitarny sposób pozyskiwania najwyższej jakości pożywienia pochodzenia zwierzęcego. „Oponentów zapraszam do obejrzenia – dla kontrastu – przemysłowych ferm hodowli i uboju oraz do firm przewożących na masową skalę zwierzęta. Wtedy przekonają się, co kupują na co dzień zwłaszcza w większości wielkopowierzchniowych sklepów” – skwitował.