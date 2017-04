Rzecznik rządu Rafał Bochenek: Bartłomiej Misiewicz nie może być zatrudniony w MON

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- W Prawie i Sprawiedliwości i rządzie Beaty Szydło nigdy nie będzie zgody na zachowania, które naruszają zasady i wartości, którym od zawsze hołdujemy - powiedział rzecznik rządu.

- Pani premier Beata Szydło podzielając stanowisko komisji Prawa i Sprawiedliwości uważa, iż pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kompetencji do tego, by zajmować stanowiska i funkcje, na które dotychczas był wielokrotnie powoływany - podkreślił.

- Dlatego pani premier Beata Szydło uważa i wielokrotnie to podnosiła, iż pan Bartłomiej Misiewicz nie może nadal być zatrudniony w MON ani w żadnej instytucji, która podlega rządowi - zaznaczył Bochenek.

Bochenek zaznaczył, że w środę premier Beata Szydło zażądała usunięcia z Polskiej Grupy Zbrojeniowej Misiewicza, "który nie miał kompetencji, aby pełnić funkcję, na którą został powołany". - Zachowanie Bartłomieja Misiewicza było naganne, wymaga potępienia, natomiast na pewno nie było w nim żadnego złamania przepisów prawa w przeciwieństwie do tego, co robili nasi poprzednicy - podkreślił. - Warto pamiętać o licznych aferach, z którym mieliśmy do czynienia, chociażby afera taśmowa, hazardowa, budowlana, w wyniku której mnóstwo polskich firm upadło, mnóstwo polskich przedsiębiorców straciło pieniądze i oszczędności swojego życia - mówił.

Bochenek zaznaczył, że te sprawy nie zostały dotąd wyjaśnione. - Nasi poprzednicy z tego typu nagannych postaw, zachowań, nie wyciągali żadnych konsekwencji w stosunku do osób, które się dopuszczały zachowań przestępczych - dodał rzecznik rządu.

- Dotychczasowe miesiące, w trakcie których rząd pani premier Beaty Szydło rządzi w Polsce, wdraża szereg reform, pokazały, że jeżeli się uczciwie rządzi, jeżeli hołduje się określonym zasadom, hołduje się określonym wartościom, to można wdrażać wiele ważnych społecznie oczekiwanych przez lata reform - podkreślił Bochenek. Wymienił w tym kontekście programy społeczne, "na które przez wiele lat w Polsce przecież nie było pieniędzy.

Jak ocenił poprzedni rząd "wmawiał Polakom", że nie ma na te reformy pieniądze. - My pokazaliśmy przez ostatnie miesiące, że można wdrażać reformy, których nasi poprzednicy nie potrafili wdrożyć, można wyrównywać szanse w polskim społeczeństwie i można kierować państwo polskie na drogę rozwoju - podkreślił rzecznik rządu. - Wartości, którym hołduje rząd PiS i w ogóle PiS jako cała formacja, to przede wszystkim praca i pokora, i nieustannie pani premier o tym przypomina wszystkim członkom rządu Prawa i Sprawiedliwości - dodał. Bochenek zaznaczył, że rząd stara się wdrażać wspomniane wartości w codziennej pracy "na rzecz milionów Polaków".

- Natomiast w kontekście tej sytuacji, z którą mieliśmy od jakiegoś czasu do czynienia związanej z panem Bartłomiejem Misiewiczem Polakom oczywiście należą się przeprosiny za zachowania, które tak naprawdę są naganne, które nigdy nie powinny być obecne w życiu publicznym, nigdy nie powinny mieć miejsca w życiu publicznym - podkreślił rzecznik rządu.

13 kwietnia Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON i były szef gabinetu ministra Antoniego Macierewicza, zrezygnował z członkostwa w PiS. Swą decyzję uzasadniał "niesamowitą nagonką na PiS" prowadzoną przy użyciu jego nazwiska. Przeprosił Polaków za to, że muszą oglądać "ten żenujący spektakl".

Dzień wcześniej Jarosław Kaczyński zawiesił Misiewicza w prawach członka PiS i powołał komisję, która miała wyjaśnić okoliczności zatrudnienia byłego rzecznika MON w charakterze pełnomocnika zarządu PGZ ds. komunikacji.

O zatrudnieniu rzecznika w PGZ jako pierwsza napisała "Rzeczpospolita".