Beata Szydło: Dziś są urodziny wszystkich rodzin w Polsce

- Okazało się, że jeżeli zaufa się rodzinom, jeżeli zaufa się ludziom, to pieniądze nie są marnowane, ale są doskonale inwestowane. Rodziny polskie wiedzą, jak te pieniądze z programu 500 plus zainwestować. I ta największa nasza inwestycja jest razem tutaj z nami, to są wszystkie te roześmiane wspaniałe dzieciaki, które są naszą przyszłością - mówiła.

Rządowy program wsparcia dla rodzin 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. - To urodziny programu 500 plus, ale myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że to są dzisiaj urodziny wszystkich rodzin w Polsce - podkreśliła Beata Szydło.

Według szefowej rządu wszystkie dane wskazują, że z miesiąca na miesiąc w Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. - Więc myślę, że możemy już zacząć mówić o tym, że mamy baby boom. I to jest ten cel, na który czekaliśmy. I to jest ten cel, który warto wspierać - zaznaczyła. - Rodzina, dzieci - to jest najlepsza inwestycja. To jest inwestycja w przyszłość i to jest inwestycja w naszą teraźniejszość - dodała.

Obecna na spotkaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że podstawowe cele programu, czyli wzrost liczby urodzeń, redukcja ubóstwa i szeroko rozumiana inwestycja w rodzinę - są realizowane.

- To nie zmiany kulturowe powodowały, że w polskich rodzinach rodziło się mniej dzieci. To trudna sytuacja materialna i obawy przed tym, że narodziny kolejnego dziecka pogorszą naszą sytuację materialną powodowały, że tych dzieci rodziło się mniej - powiedziała Rafalska.

- Te zmiany kulturowe mają znaczenie na Zachodzie. My ciągle jesteśmy krajem, który mówi, że kocha dzieci; polskie rodziny mówią, że w hierarchii wartości szczęście rodzinne jest dla nas najważniejsze, a więc mamy dzisiaj szansę na to, żeby poprzez politykę rodzinną rządu pani premier Beaty Szydło w sposób istotny, wymierny, konsekwentny i wieloletni wspierać polskie rodziny - zaznaczyła.