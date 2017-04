Mariusz Błaszczak: BOR trzeba zbudować na nowo

Minister, który był gościem TVP, zaznaczył, że spodziewa się "prób podważenia tego procesu". - Ja wiem, że będą różne ataki. Przecież kiedy przyjmowaliśmy ustawę antyterrorystyczną totalna opozycja mówiła, że nie potrzeba, wręcz że będzie źle. Okazało się, że ta ustawa dała nam narzędzia do tego, żeby perfekcyjnie przygotować organizację Światowych Dni Młodzieży - mówił. - Ta instytucja musi być na nowo zbudowana i my ten proces przeprowadzimy - wskazał. Dodał, że nowe BOR "będzie elitarne" m.in. ze względu na umiejętności i wyszkolenie. Ocenił, że wcześniej, przed 2016 r., liczba szkoleń w tej formacji była "drastycznie niska".

Jednym z założeń projektu ustawy o Państwowej Służbie Ochrony jest to, że miałaby ona chronić więcej obiektów administracji rządowej. Dopytywany o to Błaszczak podkreślił, że sytuacja, w której "budynki rządowe w jakiejś części są chronione przez prywatne firmy ochroniarskie" nie jest dobra. - To źle, tak być nie powinno - powiedział. Odniósł się także do planów, by kandydatów do służby badać wariografem. - Chodzi nam o elitę - podkreślił.

Jak informowało w ubiegłym tygodniu MSWiA w Państwowej Służbie Ochrony wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury oraz czynności ochronne. Służbę ma w niej pełnić więcej funkcjonariuszy. Opracowane zostaną też nowe zasady naboru.

Zgodnie z projektem pracą PSO kierowałby komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej - podobnie jak np. policja. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny, bo dzięki temu komendant PSO mógłby sam podejmować różne decyzje, nie tak jak obecnie, gdy szef BOR zwraca się o ich podjęcie do szefa MSWiA.

O zmianach w BOR przedstawiciele resortu mówili już w lutym, kilka dni po wypadku limuzyny premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zapowiadano wtedy, że po zmianach Biuro (roboczo proponowano wtedy nazwę "Narodowa Służba Ochrony") uzyska prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych, zadania BOR za granicą miały być zmniejszone, a rozszerzone - w kraju.

Obecna ustawa o BOR stanowi m.in, że w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom, Biuro "planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urządzeń; rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia; zapobiega powstawaniu zagrożeń; koordynuje realizację działań ochronnych; wykonuje bezpośrednią ochronę; zabezpiecza obiekty i urządzenia; doskonali metody pracy". Kolejne artykuły mówią o tym, że BOR w zakresie koniecznym do wykonywania zadań "korzysta z pomocy i informacji uzyskanych w szczególności przez: Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Żandarmerię Wojskową" - te służby mają prawo prowadzić czynności operacyjne i mogą to robić na rzecz BOR.