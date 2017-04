Szydło: Rekonstrukcję się robi, a nie opowiada o niej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Karczewski: intuicja mi mówi, że może dojść do płytkiej rekonstrukcji rządu

Kowal: Rekonstrukcja rządu to słabość PiS

Szefowa rządu na konferencji prasowej została zapytana o rekonstrukcję rządu i czy zdymisjonowany może zostać szef MSZ Witold Waszczykowski. "Podzielam te opinie, że rekonstrukcję się robi, a nie opowiada o niej" - podkreśliła Szydło. "Kiedy będę przeprowadzać rekonstrukcję, będę o tym informować" - zadeklarowała.

"Każdy minister musi mieć cały czas świadomość, że oczywiście jest oceniany, jego praca jest oceniana i my wszyscy w rządzie taką świadomość mamy, również premier" - dodała Szydło.

Premier była też pytana o komentarz do "zdziwienia opozycji", że w piątek odbędzie się głosowanie i dyskusja nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu. "Byłam przekonana, że opozycja przygotowała sama ten wniosek, podpisała go i przynajmniej przeczytała, co tam jest w nim zawarte i napisane. Nie wiem, dlaczego dziwi się, że wniosek jest procedowany, sami złożyli ten wniosek" - powiedziała Szydło.