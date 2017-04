Sejm nie przyjął wniosku PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło

13.33

Wniosek o wotum nieufności: głosowało 416 posłów, większość niezbędna do przyjęcia wniosku - 231. Za głosowało 174 posłów, przeciw 238, 4 wstrzymało się. Wniosek upadł.



W Sejmie trwa blok głosowań nad wnioskami poselskimi.

Z wnioskiem formalnym o przerwę w obradach i zwołanie konwentu seniorów wystąpiła Monika Wielichowska (PO). Oskarżyła rząd o likwidowanie niebieskiej linii, likwidację finansowania in-vitro oraz o brak reakcji na krążący w Sejmie obywatelski wniosek dotyczący zakazu aborcji. Wniosek upadł.

Po przerwie wniosek o odroczenie posiedzenia złożył Cezary Tomczyk. Wniosek został przegłosowany i odrzucony stosunkiem głosów 260:170.

Po wystąpieniu Beaty Szydło została ogłoszona 20-minutowa przerwa. Trwa posiedzenie klubu PiS.



Biało-czerwona drużyna będzie dalej grać i wygrywać, jeśli będzie działać zespołowo i zgodnie realizować plan, na który czekają Polacy- mówiła Szydło. - Biorę odpowiedzialność za mój rząd i za wszystkie nasze decyzje, za nasze błędy i wszystko to, co przez 17 miesięcy zrobiliśmy. Jestem pełna pokory - zrobiliśmy dużo, ale mogliśmy zrobić więcej. Panie i panowie posłowie, waszej ocenie zostawiam ten wniosek - zakończyła premier.

Możecie ze mnie kpić, nazywać marionetką i mnie upokarzać, to pokazuje waszą klasę i jakimi jesteście ludźmi. Nie powstrzymaliście się nawet wtedy, kiedy byłam poszkodowana w wypadku. Ale ja się nie wstydzę, że jestem Polką i katoliczką i zawsze będę to powtarzać - zapewniła Szydło.

Zwracam się do opozycji: Kłamstwo, mimo że powtarzacie je tysiąc razy, nie będzie prawdą. Kłamstwo, arogancja i platformerska propaganda zawsze wylezie spod kurtyny. Polacy doskonale wiedzą, że kłamaliście przed wyborami, kłamaliście w kampanii, kłamaliście rządząc i kłamiecie teraz, żeby do władzy wrócić. Kłamstw jest waszym politycznym orężem.

Polacy nie uwierzą w te wasze bajki o zielonej wyspie, bo już wiedzą, że na końcu i tak by ich czekała kamieni kupa - mówiła premier.

Powtarzam to, co mówiłam podczas kampanii, sobie i ministrom: Praca i pokora. Polacy nam nie wybaczą, jeśli śladem poprzedników będziemy aroganccy i pozbawieni pokory. Nie myli się ten, kto nic nie robi, ale na błędach trzeba się uczyć i ich nie powtarzać.

Polakom należą się przeprosiny, za próbę podważenia legalnie wybranego rządu.

Udowodniliśmy, że można łączyć ambitne programy społeczne z dynamicznym rozwojem gospodarki -powiedziała premier.



Wyjaśnię, na czym polega reforma edukacji, bo kłamiecie - mówiła Szydło do opozycji. - PO dla edukacji nie zrobiła nic. Chcieliście rodziców siłą zmusić do posyłania ich maluchów do nieprzygotowanych szkół. PiS powiedziało, że obywateli będzie słuchać i tak się dzieje. Wprowadzane przez nas zmiany to efekt rozmów z setkami rodzin - zapewniała Szydło.

To już definitywny koniec państwa teoretycznego, dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości jest faktem, przeprowadzimy reformę sądownictwa, nikt nas nie zawróci z tej drogi - mówiła premier.

Jako pierwszy rząd zaczęliśmy działać na rzecz innowacyjnej gospodarki, a nie tylko o tym mówić. Skutecznie realizujemy uszczelnienie systemu podatkowego.

Rok działania programu Rodzina 500+ to radykalne zmniejszenie ubóstwa w Polsce - mówiła premier przedstawiając osiągnięcia swojego gabinetu.

Przez 1,5 roku zrobiliśmy więcej, niż PO przez 8 lat. PO mówiła: by żyło się lepiej. I żyło się lepiej - PO. My mówimy: żeby się lepiej żyło wszystkim Polakom - zapewniała Szydło.

Urządziliście tę śmieszną próbę obalenia rządu w najświętszy dla Polaków dzień. A dzisiejszy dzień jest kolejnym odcinkiem błazenady - mówiła Szydło. - Czas, który poświęcamy na wniosek jest próbą destabilizacji, a nie stabilizacji Polski. Czy pojawiły się jakieś przesłanki, że państwo jest zdestabilizowane?

Udowodniliście, że nie chodzi wam o Polskę, a o to, by bronić własnych interesów - mówiła premier.

Dokąd chciałby pan wracać? Polska z żadnej Europy nie wyszła - pytała Szydło Schetynę. - Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, tylko dumnym, suwerennym państwem. Pan chciałby być zapraszany do stołu, który ktoś nakrywa, ja wolę zapraszać do stołu, który ja nakrywam - mówiła premier.

Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało - rozpoczęła Szydło.

Debata jest pozorna, bo w Sejmie jest większość, która panią obroni - mówił Kamiński do Szydło. - Ale jest też pozorna dlatego, ze to nie Sejm panią wybrał i nie dzięki Sejmowi jest pani premierem. Mimo to zagłosujemy za Grzegorzem Schetyną, bo niewątpliwie byłby lepszym od pani premierem i ma odwagę powiedzieć, że chce premierem być, a nie wysyła do walki dublerów.



Polacy nie chcą wyjść z UE, tak jak nie chcą, żeby aniołem wolności słowa był Jacek Kurski - mówił Kamiński.

Ten rząd jest dialogiem pomiędzy Panem z Żoliborza, wójtem z Brzeszcz i plebanem z Torunia. Zajmujecie się historią i seksem, bo boicie się mówić Polakom o przyszłości - stwierdził Michał Kamiński z Europejskich Demokratów.

Rok temu zdiagnozowałem u was ciężką chorobę nienawiści. Stwierdzam, że stan pacjenta uległ pogorszeniu - zakończył szef PSL.

Wyzyskaliście polskich rolników, porzuciliście polską wieś. Podnieśliście wiek emerytalny rolnikom - grzmiał szef PSL.

Jeśli naprawdę chcecie odwołania rządu PiS, zgodzicie się na to, żeby za 3 miesiące zagłosować za wotum nieufności z kandydatem na premiera z PSL. A za kolejne 3 miesiące - z Kukiz'15. Dowiedziecie, że nie walczycie o przywództwo w stadzie Po-Nowoczesna - mówił do opozycji Kosiniak-Kamysz.

Wstrzymaliśmy się od głosu podczas powoływania tego rządu, ale dziś nie mamy powodu, by go bronić - rozpoczął szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzeba ograniczyć kadencyjność posłów do dwóch, niech poznają życie prawdziwych Polaków. Poseł Kaczyński nigdy nie pracował, nie wie, jak żyją normalni ludzie, nie spotyka się z nikim spoza PiS - mówił Petru.

Trzeba oddzielić państwo od Kościoła. Państwo ma się zająć administrowaniem, a nie zajmować się wiarą swoich obywateli - mówił Petru.

Odeszło około 30 generałów i 200 pułkowników.

Wniosek o wotum nieufności nie ma szans przy większości PiS i jego cichemu koalicjantowi Kukizowi'15 - zaczął Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

Jeśli którakolwiek ze stron wystąpi z wotum nieufności przeciw temu partiokracyjnemu ustrojowi, przyklasnę - zakończył Kukiz.

Gdybyście "U Sowy" chociaż raz poruszyli problem zmiany konstytucji, wszystko inne bym wam wybaczył - mówił Kukiz.

Panie przewodniczący Schetyna, oszukaliście Polaków: ograniczyć o połowę liczbę posłów. Wyjdźcie, będzie o połowę mniej. Zlikwidować Senat - wystawiliście do Senatu swoich kandydatów.

Uczestniczę w kolejnej odsłonie serialu "Walka o tron" - mówił Kukiz.

Szanowny PO-PiS-ie - zaczął swoje wystąpienie Paweł Kukiz.

Wasze cztery lata to bezie tylko epizod, o którym wszyscy zapomną - kończy Neumann.

Niech pan przestanie im wierzyć, bo oni rujnują Polskę. Ale rujnują też pana partię. Niech pan poczyta inne gazety, obejrzy inne wiadomości - prosił Neumann Kaczyńskiego. - Niech pan skorzysta z szansy, którą daje panu PO. Wstańcie z kolan, powołajcie sobie dobry rząd, macie tu większość.

10.37

Jesteście rządem pinokiów: kłamać rano i w nocy, może ciemny lud to kupi. A niżej siedzi wasz mistrz Gepetto który was wystrugał - mówił Neumann.

Projekcja i ślepota poznawcza - to są dwa słowa, które opisują pana wystąpienie - mówił poseł PO. - Projekcja, bo przypisuje pan innym swoje błedy, ślepota, bo nie widzi pan prawdy dla siebie niewygodnej.

Głos zabiera Sławomir Neumann.

Kiedy mówicie o rozliczeniach, pomyślcie o sobie. Młyn wymiaru sprawiedliwości miele powoli, ale skutecznie. Nie zrezygnujemy z naprawy rzeczypospolitej - krzyczał z mównicy Kaczyński. PiS woła: Jarosław! Jarosław!

Jarosław Kaczyński przekroczył założony czas wystąpienia. Opozycja wznosi okrzyki: Regulamin! Regulamin!

Za waszych rządów wszystkie mechanizmy kontroli instytucjonalnej zostały praktycznie wyłączone, wszystko zostało zmonopolizowane przez was - mówił Kaczyński.

Jak to powiedziała wybitna reżyser Agnieszka Holland, szkoda że nie w każdej dziedzinie tak wybitna: chcecie żeby było tak, jak było kiedyś - kpił Kaczyński.

Nie będziemy się z wami ścigali w knajactwie - oświadczył prezes PiS. Dodał, że wniosek o wotum jest prawem opozycji i opozycja z niego korzysta.

Powiedzieć można wszystko, ale można tez to ująć prościej, odnosząc się do pańskiego przemówienia: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni - mówił Kaczyński. - Miałem wrażenie, że mówi pan o rządach PO-PSL.

Następnym punktem obrad są 10-minutowe wystąpienia reprezentantów klubów. Pierwszy głos zabiera Jarosław Kaczyński.

Wrócimy na Zachód, bo nie ma ważniejszej rzeczy dla przyszłych pokoleń, żeby iść tą drogą. Wrócimy na drogę, którą wytyczali wielcy Polacy: Lech Wałęsa, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Skubiszewski, Bronisław Geremek - zapowiedział Schetyna.

Zachowamy 500+, ale wprowadzimy je dla każdego dziecka, co wy obiecaliście, ale czego nie dotrzymaliście.

Stworzymy możliwość powrotu do armii wszystkich oficerów, których wypchnęliście z armii - mówił przewodniczący Platformy. (Posłowie PiS wznoszą okrzyki "Mazguła! Mazguła!").

Potrzebujemy Polaków dobrej woli, którzy pomogą nam przywrócić to, co przez swoją kadencję zniszczycie. Odbudujemy zaufanie Polaków do państwa, dziś widzimy, jak obywatele są odwróceni od państwa. Dla was są Polacy lepszego i gorszego sortu. Nikt nigdy wiecej w tym Sejmie nie powie, że są Polacy gorszego sortu - obiecał Schetyna.

Zbudujemy Polskę małych ojczyzn, Polskę dla obywateli, w której nikt nie będzie słyszał, że jest obywatelem drugiego sortu. Będziemy odbudowywać wspólnotę ludzi, którzy chcą być dumni z własnego miejsca. Odbudujemy wspólnotę małych ojczyzn, do których ludzie będą chcieli wracać, oddamy małym ojczyznom udział w podatkach, żeby każdy Polak wiedział, na co płaci podatki - zapewniał szef PO.

Nasza Polska to Polska bezpieczna, światła, tolerancyjna i bogata potencjałem obywateli - mówił Schetyna. - Po wygranych wyborach przywrócimy rządy Konstytucji RP, przygotujemy akt restytucji Konstytucji. Znowelizujemy kilkadziesiąt waszych szkodliwych ustaw.

Schetyna zapowiedział kolejne wnioski o wotum nieufności.

Obiecuję publicznie, że przez 2,5 roku, które zostały do wyborów, zrobimy wszystko, żeby powstrzymać wasze szaleństwo - likwidację sądownictwa, upartyjniania mediów, zawłaszczania historii narodowej. Nie akceptujecie historii, która wam nie odpowiada, chcecie pisać własną, za publiczne pieniądze - nie zgodzimy się na to - deklarował Schetyna.

Idziecie drogą przez populizm do dyktatury. Nie pozwolimy wam na to - mówił Schetyna. - Budujecie sobie nadpaństwo, w którym dyrektywy pochodzą od prezesa, nie ma TK. Jest nadpremier i nadprezydent, zrządzający z tylnego siedzenia, wzywa ministrów, przesłuchuje prokuratora.

- Faktyczny twórca i kierownik tego najgorszego rządu w najnowszej historii Polski, to prezes PiS Jarosław Kaczyński - ocenił Schetyna. Jednocześnie dodał, że to Beata Szydło, jako szef rządu, zostanie rozliczona za to, co robi PiS. - Pan jest odpowiedzialny, panie prezesie za to, że pan dokonał najcięższej zbrodni, czy dokonuje najcięższej zbrodni - odwraca pan Polskę od Europy, konfliktuje się z najbliższymi sojusznikami - zwrócił się Schetyna do szefa PiS. - To pan zawraca Polskę z drogi na Zachód, z drogi ku bezpieczeństwu i ku dobrobytowi. To pańskie fobie o tym decydują i pańskie decyzje - powiedział lider PO pod adresem Kaczyńskiego.

- Polacy nie chcą Polski prowadzonej przez kilku fantastów, amatorów, otoczonej grupą cwaniaków i partyjnych dorobkiewiczów, jaką zbudowaliście - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna uzasadniając w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Zaznaczył, że Polacy chcą Polski odpowiedzialnej za swoich obywateli, za przyszłe pokolenia, chcą państwa i kraju szanowanego poza granicami, odpowiedzialnego, ważnego partnera w Europie. - Taką Polskę chcielibyśmy wszyscy zapewnić nam i naszym dzieciom i obiecuję, że taką Polskę zaczniemy budować w pierwszy dzień po wygranych wyborach - powiedział szef PO.

- Macie większość w Sejmie, nie macie jej w kraju i tego się boicie. Boicie się wyborów, boicie się Polaków. Chcecie narzucić swoją wolę, chcecie przegłosować wszystko tutaj, żeby zakłócić rzeczywistość, która jest poza tym budynkiem. Nie uda się wam tego zrobić - przekonywał Schetyna.



- Nie macie większości w Polsce, wśród Polaków, Polacy nie mogą już na was patrzeć - zwrócił się szef PO Grzegorz Schetyna do polityków PiS. Jak ocenił, rządy PiS, to "strata czasu".

- To broń, oręż opozycji, żeby doprowadzić do debaty, żeby rozmawiać o jakości rządu, o tym co dalej - mówił o wniosku PO o wotum nieufności Schetyna. - Wiem, że to wam się nie podoba, bo wam się demokracja i parlament nie podoba, ale musicie z tym żyć - podkreślił.

Schetyna: Polacy chcą Polski europejskiej i euroatlatyckiej, bezpiecznej, praworządnej, przewidywalnej, troszczącej się o swych obywateli i ufającej im.

Schetyna zapewnia, "debata nad wnioskiem PO nie jest stratą czasu, stratą czasu jest te półtora roku, które Polska musiała przeżyć pod rządami PiS".

W debacie nad wnioskiem PO o wyrażenie rządowi wotum nieufności będą 10-minutowe wystąpienia klubów i 5- minutowe wystąpienia kół - zdecydował w głosowaniu Sejm. Głosowanie musiało się odbyć, gdyż padła inna propozycja, by wystąpienia klubów trwały 15 minut, a kół - 3 minuty.

Sejm wznowił obrady. Posłowie zajmą się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera we wniosku jest szef Platformy Grzegorz Schetyna. Po debacie odbędzie się głosowanie.

- Kłamstwo i nieustanne straszenie obywateli to sposób na funkcjonowanie PO i Nowoczesnej w polskiej polityce; działania opozycji to nieustanna obstrukcja, nieustanne wnioski formalne, żadnej merytorycznej dyskusji - mówił w Sejmie rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa zapewniła, że wizytówką PO było osiem lat jej rządów, dzisiaj, jeśli chcą przytaczać swoje argumenty, mogli zrobić to we wniosku o wotum nieufności, a ten jest bardzo słaby.



Rzecznik rządu Rafał Bochenek roztoczył wizję Polski pod rządami PO: - Koniec 500+, podwyższony wiek emerytalny, tysiące muzułmańskich imigrantów - to jest konkretna oferta Platformy Obywatelskiej - mówił.

Dzisiejszy wniosek to wyłącznie element walki o przywództwo w opozycji - mówiła Beata Mazurek. - Przykro, że dochodzi do takich widowisk - mówiła.

Mazurek zapewniła, że półtoraroczne rządy PiS sa dowodem, że można rządzić uczciwie. - Będziemy mówić o faktach, a nie o manipulacjach i nie damy się wciągnąć w manipulację. Wskaźniki i liczby przemawiają na naszą korzyść - zapewniła.

W Sejmie trwają przygotowania do obrad. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało w Sejmie wystawę o dokonaniach rządu Beaty Szydło. Według PiS, wystawa ma pokazać "niewątpliwe sukcesy" rządu. PO komentuje: "to propaganda w stylu gomułkowskim".