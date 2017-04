Rafał Bochenek i Beata Mazurek o wniosku o wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło

- Kłamstwo i nieustanne straszenie obywateli to sposób na funkcjonowanie PO i Nowoczesnej w polskiej polityce. To nieustanna propaganda, manipulowanie faktami - mówił Bochenek.

- Chcemy to dzisiaj udowodnić, o tym świadczą dzisiaj te tablice, które pojawiły się rozstawione przez nas o poranku w Sejmie z konkretnymi liczbami, z konkretnymi danymi, jakie zmiany wprowadzamy w polskim społeczeństwie, jakie zmiany dobre wprowadzamy w polskiej gospodarce - mówił Bochenek zwracając uwagę na wystawę, która została w piątek zaprezentowana w Sejmie. Jak podkreślił, to tablice z konkretnymi danymi, wskaźnikami, które "świadczą o tym, że standard życia Polaków, wszystkich Polaków - nie wąskiej grupy - rzeczywiście się poprawia".

- "Rodzina, rozwój, bezpieczeństwo" - to naczelne hasła rządu Prawa i Sprawiedliwości, na czele, którego stoi premier Beata Szydło - wskazał Bochenek. - Na pewno nie zrezygnujemy z realizacji tego programu - zapewnił. - Chcemy wyrównywać szanse, chcemy sprawić, aby Polska była krajem marzeń, była krajem, w którym rzeczywiście wszystkim grupom społecznym żyje się dobrze - przekonywał. Ocenił, że PiS chce wyrównywać szanse w przeciwieństwie do PO i Nowoczesnej.

Rzecznik rządu ubolewał też, że PO i Nowoczesna, które popierają wniosek o wotum nieufności, nie mają czym się pochwalić. Działania opozycji to "nieustanna obstrukcja, nieustanne wnioski formalne, żadnej merytorycznej dyskusji". Bochenek podkreślił jednocześnie, że Polska pod rządami PO to m.in. "likwidacja programu Rodzina 500 Plus, zostanie przywrócony, podwyższony wiek emerytalny do poziomu 67 lat". - To jest konkretna oferta PO dla Polaków. O tym trzeba mówić - oświadczył.

Bochenek wyraził też nadzieję, że podczas debaty sejmowej nad wotum nieufności dojdzie do merytorycznej debaty. - Wierzymy, że nie będzie to happening, ale konkrety; my te konkrety mamy, przedstawiliśmy je na tych tu tablicach - mówił Bochenek.

Do wniosku PO dotyczącego wotum nieufności dla rządu odniosła się też rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Według niej wniosek jest niczym innym tylko odsłoną walki o przywództwo w opozycji i "pokazywaniem, kto jest ważniejszy czy PO, czy Nowoczesna". - Przykre, że takie awanturnictwo będzie miało tu miejsce - powiedziała Mazurek.

Rzeczniczka PiS oświadczyła, że przez ostatnie półtora roku rząd i PiS pokazali, że jeśli się rządzi uczciwie i uczciwie gospodaruje pieniędzmi, to można wprowadzać dobre dla Polaków zmiany. - Będziemy konsekwentni w realizacji naszego programu - zapowiedziała. - Będziemy mówić o faktach i obnażać manipulacje PO - dodała. - Nie damy się wciągnąć w awanturnictwo - oświadczyła rzeczniczka PiS.

Mazurek mówiła też, że PiS w czasie swoich rządów nie podwyższyło podatków, a ponadto uszczelnia system podatkowy oraz podnosi najniższe wynagrodzenia i emerytury, a także stawkę godzinową. - Można? Można - podkreśliła. Dodała, że posłom PO i PSL chciałaby dedykować słowa b. premiera Donalda Tuska, że wotum nieufności ma sens tylko wtedy, gdy rządzący tracą większość parlamentarną. - My tej większości parlamentarnej dzisiaj nie tracimy - zaznaczyła.