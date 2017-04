Wniosek o wotum nieufności odrzucony

Wniosek PO został sformułowany i złożony po marcowym szczycie UE, na którym premier Szydło, jako jedyna spośród unijnych przywódców, nie poparła reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Według Platformy Obywatelskiej celem wniosku było przede wszystkim przeprowadzenie debaty na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezentacja wizji Polski po odsunięciu tej partii od władzy.

Podczas sejmowego wystąpienia w piątek Schetyna stwierdził m.in., że rząd Beaty Szydło to najmniej odpowiedzialna, najbardziej arogancka i szkodliwa władza po 1989 r. Przedstawił też długą listę zarzutów pod adresem obecnego rządu. Dotyczyły one m.in. "zdemolowania" systemu prawnego, Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości, upartyjnienia państwa, wyhamowania wzrostu gospodarczego, pogorszenia relacji Polski z Europą zachodnią i USA. Mowa była też o "Misiach-PiS-iach" w spółkach i urzędach państwowych, "rozbijaniu bez opamiętania rządowych limuzyn", "demontażu armii i upadku polityki zagranicznej".

Szef Platformy nie szczędził krytyki zarówno premier Szydło, prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego nazwał "faktycznym kierownikiem" obecnego rządu, jak i prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jego prezydenturę Schetyna określił jako "partyjno-rekreacyjną". Polityk porównywał rządy PiS do Rosji Władimira Putina.

Schetyna wyraził pogląd, że o ile Beata Szydło ponosi formalną odpowiedzialność za działania rządu, to "faktycznym jego kierownikiem" jest Jarosław Kaczyński, którego lider PO nazwał też "nadpremierem i nadprezydentem". "Przecież to nie pani zdecydowała o tej nienawistnej szarży przeciwko Donaldowi Tuskowi, naszemu rodakowi, byłemu premierowi, w Brukseli. To nie była pani decyzja. To nie pani dała się rozpasać Antoniemu Macierewiczowi demolującemu polską armię. To nie pani wysyła do strategicznych spółek Skarbu Państwa ludzi oskarżonych o oszustwa tylko dlatego, że mają legitymację partyjną PiS" - zwrócił się do premier.

"Faktyczny twórca i kierownik tego najgorszego rządu w najnowszej historii siedzi tutaj, w pierwszym rzędzie. I to jest prezes Jarosław Kaczyński" - dodał, zarzucając szefowi PiS, że jest odpowiedzialny też za "często kryminalne nadużycia" rządu Szydło.

W trakcie swojego wystąpienia Schetyna zapowiedział rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przygotowany ma zostać m.in. "akt odnowy demokracji", który przywróci "rządy konstytucji Rzeczpospolitej". "Jedną dużą ustawą znowelizujemy kilkadziesiąt szczególnie szkodliwych ustaw, które wprowadziliście" - zadeklarował Schetyna.

Jak mówił, przywrócone mają zostać m.in.: niezależność Trybunału Konstytucyjnego, NBP, KRRiT, prokuratury, KRS. Zwiększone mają być kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider Platformy zapowiedział ponadto: objęcie programem "500 Plus" wszystkich polskich dzieci, zapewnienie seniorom "13. emerytury", "odbudowę systemu opieki zdrowotnej", "oddanie lokalnym społecznościom podatków" oraz stworzenie możliwości powrotu do wojska dowódcom, który odeszli z niego w czasie rządów PiS.

Odpowiadając na te zarzuty premier Beata Szydło stwierdziła w Sejmie, że Polacy zaufali PiS, bo ugrupowanie to było inne od poprzedników. Jak mówiła, spodziewała się, że wniosek PO jest na poważnie, jednak po jego przeczytaniu odniosła wrażenie, że został zredagowany na zasadzie "kopiuj i wklej". Zdaniem szefowej rządu, PO nie chodzi o Polskę, lecz o realizację własnych interesów.

Premier podkreślała też, że po wygranych wyborach PiS przystąpił do realizacji programu przygotowanego wraz z Polakami, bo to oni - jak zaznaczyła - dali im mandat do rządzenia. Stwierdziła, że PiS zrealizował projekt wsparcia rodzin, na co Platforma nie mogła znaleźć pieniędzy. Wskazała tu na program "500 plus".

Szefowa rządu podkreśliła, że Polacy w wyborach zaufali im, ponieważ byli inni niż ich poprzednicy. "Tacy pozostaniemy. Każdego dnia musimy to sobie jak pacierz, rano i wieczorem, przypominać" - powiedziała. "Nie myli się ten, kto nic nie robi, ale powielanie błędów nie może się więcej zdarzyć. Popełniamy błędy, ale musimy z nich również wyciągać wnioski" - przekonywała.

Zwracając się do opozycji Szydło mówiła, że "kłamstwo powtarzane tysiąc razy nigdy nie stanie się prawdą". "Manipulacja, pogarda i platformerska propaganda zawsze wylezie zza kurtyny. Nie ukryjecie jej. Polacy doskonale wiedzą, że kłamaliście przed wyborami, kłamaliście, gdy rządziliście i kłamiecie teraz, by do władzy wrócić" - powiedziała.

"Przegraliście właśnie dlatego. Polacy nie kupią tej waszej bajki o zielonej wyspie, bo już wiedzą, że na końcu i tak będzie czekać na nich kamieni kupa" - podkreśliła premier. Według niej Polacy pamiętają rządy Platformy, gdzie pracownik dostał pracę do śmierci, rodziny rabat w drogich delikatesach, a bezdomnym miał pomóc portal internetowy o wdzięcznej nazwie Empatia. "Zwalnianym stoczniowcom proponowaliście naukę strzyżenia psów. Były jeszcze polskie inwestycje, które najhojniej inwestowały w waszych kolegów" - zwracała się do polityków Platformy.

Przypomniała, ze gdy w kampanii wyborczej PiS zaproponowało program "Rodzina 500 Plus", Platforma powtarzała, że się nie da. "Co się okazało? Rządzi PiS i pieniądze są i będą. Swoją drogą po raz kolejny zadaję pytanie: gdzie były te pieniądze? Niektórzy mówią, że wystarczy nie kraść" - powiedziała premier.

Szydło zarzuciła opozycji podważanie wyników wyborów. Trwało to - jak mówiła - cały poprzedni rok, a wotum nieufności jest kolejną odsłoną "żałosnego spektaklu". Według niej opozycja zajmuje się wywoływaniem awantur, negowaniem wszystkiego i pisaniem donosów na Polskę za granicą. "Ten wniosek to brak powagi, intelektualna i merytoryczna kapitulacja" - oceniła premier.

Zdaniem szefowej rządu przez półtora roku rządów Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że dobra zmiana zapowiedziana w kampanii wyborczej to nie były tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. "Zmieniamy Polskę na lepsze, wykonaliśmy zobowiązania wyborcze, przez ten krótki czas zrobiliśmy więcej niż wy przez dwie kadencje" - podkreśliła Szydło zwracając się do polityków Platformy.

Podkreśliła, że w 2016 r. rząd inwestował głównie w polskie rodziny, natomiast 2017 rok poświęcony będzie gospodarce i rozwojowi. Dodała, że rząd przystąpi do realizacji "ambitnych inwestycji", takich jak budowa Centralnego Portu Lotniczego, dofinansowanie dróg lokalnych, wsparcie mniejszych ośrodków miejskich i modernizacja polskiej energetyki. Według niej jeszcze w tym roku powstaną pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus".

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński m.in. ocenił, że w okresie rządów PO i PSL "wszystkie mechanizmy kontroli społecznej" zostały "praktycznie wyłączone". "Mieliśmy wtedy do czynienia z sytuacją, w której normalny mechanizm demokratyczny i mechanizm kontroli i praworządności praktycznie nie działał" - powiedział prezes PiS.

"Chodziło o to, by osłonić ustrój którego istotą jest, łagodnie mówiąc, nieekwiwalentna wymiana dóbr" - przekonywał. "Te wszystkie gigantyczne nadużycia, te wszystkie paliwa, informatyzacje, przedsięwzięcia, których była ogromna ilość w każdej właściwie dziedzinie życia, które sprowadzały się do tego, że ogromne strumienie pieniędzy płynęły do różnych kieszeni. I tego systemu broniliście. I ten system my właśnie zmieniamy, zmienia go rząd Beaty Szydło" - zaznaczył lider PiS.

"My z tej drogi nie zejdziemy, bo to jest droga do Europy, droga do modernizacji. Nie zejdziemy z tej drogi. Zlikwidujemy ten system" - oświadczył Kaczyński. "Jeśli mówicie o rozliczeniach, pamiętajcie o sobie" - dodał.

Kaczyński powiedział też, że wielu osobom w Polsce i Europie nie podobają reformy PiS tak, jak nie podobała się kiedyś Konstytucja 3 maja. "Ale my z naprawy Rzeczpospolitej nie zrezygnujemy" - podkreślił szef PiS.

Szef klubu PO Sławomir Neumann w trakcie sejmowej debaty określił gabinet Beaty Szydło "rządem Pinokiów". "Zachowujecie się jakbyście byli wystrugani na jedną modłę: kłamać rano, w dzień, wieczorem, a może ciemny lud to kupi" - mówił, zwracając się do polityków PiS.

"Wiecie też, że używanie wielkich słów nie zrobi z was wielkich polityków, że nie wystarczy mówić: +prawo, Polska+. Trzeba jeszcze rozumieć, co to Polska prawa. Tego wy nie rozumiecie" - wskazał szef klubu Platformy. "Wy mylicie partię i państwo. To jest wasz główny problem" - uznał Neumann.

Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru zaznaczył natomiast, że Polacy oprócz odsunięcia PiS-u od władzy, chcą poprawy bytu. "Polska dobrobytu jest możliwa, ale póki co nasz kraj rujnują szaleńcy" - podkreślił Petru podczas debaty.

Petru zapowiedział też, że po przejęciu władzy jego ugrupowanie rozliczy obecny rząd. "Postawimy przed sądem wszystkich tych, którzy łamali prawo. Bez względu na to, czy będzie to szeregowy poseł, czy będzie to premier, prezydent, czy asystent ministra" - mówił.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że największy zarzut, jaki jego ugrupowanie ma wobec PiS, to "doszczętna dewastacja wspólnoty narodowej".

"Podczas powoływania rządu Beaty Szydło klub PSL wstrzymał się od głosu, dając szansę tym, którzy wygrali wybory. Po 17 miesiącach nie mamy powodów, żeby ten rząd bronić" - oświadczył prezes PSL.

Szef ludowców krytycznie odniósł się m.in. do wprowadzanej przez rząd reformy edukacji, ustawy o sieci szpitali oraz polityki prowadzonej wobec samorządów, wsi i rolnictwa. Jednocześnie pozytywnie ocenił wprowadzenie przez rząd Szydło programu "500 plus".

Z kolei według lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza spór PO i PiS to kolejny odcinek serii "walka o tron". Zarzucił też politykom Platformy, że oszukali Polaków, bo nie realizowali obietnic wyborczych: m.in. zmniejszenia liczby posłów o połowę, likwidacji Senatu, zniesienia immunitetu, wprowadzenia ordynacji większościowej, zmniejszenia liczy urzędników, czy wprowadzenia niskich podatków.

Zdaniem Kukiza problemem w Polsce nie jest kwestia personalna. "To nie jest tak, że pan Kaczyński jest zły, a pan Schetyna dobry, czy odwrotnie. Problem jest strukturalny, mamy prawo takie, które bije po tyłkach, a im pasie tyłki. Na tym to polega" - mówił lider Kukiz'15.

Zgodnie z konstytucją do wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności konieczna jest większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów. Spośród biorących udział w piątkowym głosowaniu, przeciwni wnioskowi PO byli wszyscy posłowie PiS, a także koła poselskiego Wolni i Solidarni oraz dwóch posłów niezrzeszonych.

Za wyrażeniem wotum nieufności rządowi opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PO, Nowoczesnej, PSL, a także koła Unia Europejskich Demokratów. Z kolei politycy klubu Kukiz'15 nie wzięli udziału w głosowaniu. Od głosu wstrzymali się posłowie koła Republikanie i jeden poseł niezrzeszony. Ostatecznie wniosek poparło 174 posłów, przeciw opowiedziało się 238, od głosu wstrzymało się 4.