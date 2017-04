Ministerstwo rolnictwa odpowiada na zarzuty z wniosku o wotum nieufności

W piątek odbyła się w Sejmie debata nad wnioskiem o wotum nieufności zgłoszonym przez Platformę Obywatelską wobec rządu premier Beaty Szydło. Wniosek ten został odrzucony.

Jak wyjaśnia ministerstwo na swojej stronie internetowej, ustawa, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości państwowych gruntów ma przede wszystkim przeciwdzia­łać spekulacjom gruntami rolnymi oraz wzmacniać pozycję go­spodarstw ro­dzinnych.

Podstawową zasadą w obrocie prywatnym jest nabywanie ziemi przez rolników indywidualnych i w tym zakresie brak jest ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Możliwe jest przeniesienie wła­sności nieruchomości rolnej np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny, czy umowy dożywocia. W tym przypadku nie trzeba spełniać jakichkolwiek dodatkowych warunków, aby nabyć nieruchomość rolną - zaznacza resort rolnictwa.

Zainteresowanie uregulowaniem obrotu ziemią rolną jest bardzo duże w wielu krajach UE. Powstał międzynarodowy zespół zajmujący się tym zagadnieniem. Zmiany w podejściu do tego zagadnienia widać również w Parlamencie Europejskim, w którym jest przygotowywana rezolucja wzywająca państwa członkowskie i KE do wykorzystania narzędzi takich jak np. podatki czy programy pomocowe, by utrzymać w UE rodzinny model rolnictwa. Efektem zmiany podejścia jest także to, że KE nie zdecydowała się na wszczęcie wobec Polski formalnej procedury o naruszenie prawa unijnego ws. obrotu ziemią.

Resort zaznacza, iż monitoruje funkcjonowanie nowych przepisów i jeżeli będzie to konieczne, to mogą zostać wprowadzone zmiany. Nie będą jednak one szły w kierunku złagodzenia wymogów.

Resort wskazuje, że dane GUS nie potwierdzają obniżenia wartości gruntów rolnych, natomiast widać zatrzymanie wzrostu ich wartości.

Odnosząc się do zarzutów ws. "nieuzasadnionych zwolnień światowej sławy specjalistów i obsadzania stanowisk osobami niekompetentnymi oraz dewastacji marki polskiego konia arabskiego i - osłabienie wizerunku i pozycji Polski" resort wyjaśnia, że prezesi stadnin w Janowie Podlaskim i w Michałowie zostali odwołani z powodu "stwierdzenia nieprawidłowości w nadzorze nad powierzonym majątkiem Skarbu Państwa oraz braku odpowiedniego zarządzania stadninami".

Według resortu, "zmiany personalne dokonane w stadninach państwowych Janów Podlaski i Michałów zostały dokonane wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne – mając na względzie dbałość o interes Skarbu Państwa oraz poszanowanie prawa".

Jeżeli chodzi o zarzuty pod adresem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to ministerstwo podkreśla, że "nie ma opóźnień w realizacji wypłat dopłat bezpośrednich". Łącznie w ramach płatności obszarowych za 2016 rok do 3 kwietnia do rolników trafiło blisko 14 mld zł.

W opinii ministerstwa, "ocena działalności resortu rolnictwa i kierowane pod jego adresem zarzuty nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości".

Resort odpiera zarzuty o zaniechaniu działań w zakresie cofnięcia kar za nadprodukcję mleka wyjaśniając, że "starania o to rozpoczęły się wkrótce po objęciu resortu". KE jednak uznała, że zwolnienie z obowiązku zapłacenia kar przez polskich rolników jest niemożliwe. Natomiast zgodziła się na pomoc w formie pożyczki na spłatę tych zobowiązań.

W resorcie opracowany został „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”, który pokazuje długofalowe działania dotyczące poszczególnych rynków. Chodzi o rynki: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw, i ich przetworów oraz tytoniu.

Według resortu "nie jest prawdziwe twierdzenie o braku podejmowania działań w zakresie GMO". W tym zakresie m.in. podjęte zostały prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810.

Ministerstwo zaznacza, że w dyskusjach o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, jasno stawia sprawę wyrównania wsparcia dla polskich rolników. Dodaje, że ważne jest też zachowanie w pełni wspólnotowego charakteru tej polityki, w tym, także w wymiarze finansowym.