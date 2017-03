"Dziennik Gazeta Prawna": Wewnętrzne pęknięcie PiS wokół samorządów

"Nie opozycja, nie samorządowcy, lecz wicepremier w rządzie PiS może zatrzymać szybką wycinkę 1,6 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast planowaną przez partię Jarosława Kaczyńskiego na 2018 r." – pisze dziennik.

Cytuje słowa Jarosława Gowina, który powiedział "DGP", co następuje: "Zapowiedziałem, że przeciwko takiemu rozwiązaniu będę głosował. Będę przeciwko działaniu prawa wstecz".

W Sejmie – przypomina dziennik – w skład 234-osobowego klubu PiS wchodzi 9 posłów związanych z Jarosławem Gowinem. "Jeśli wicepremier wprowadzi dyscyplinę głosowania, wówczas partii rządzącej może zabraknąć kluczowych kilku głosów do bezpiecznej większości pozwalającej uchwalić nowe regulacje (231). A ma to nastąpić jeszcze przed wakacjami".

"Ludzie Gowina co do zasady nie są przeciwni dwukadencyjności dla wybieralnych samorządowców (...) Jarosław Gowin proponuje jednak, by były to kadencje pięcioletnie, a nie czteroletnie - jak dziś. Do tego, jak podkreśla, zmiany należy wprowadzić z wyprzedzeniem, więc nie powinno się do nich liczyć kadencji pełnionych do tej pory. A takie właśnie rozwiązanie forsuje PiS, przekonując, że wyborcy oczekują szybkich działań, a nie odkładania reformy na 2022 lub 2024 r." – podsumowuje "DGP".