Gowin: w sprawach zasadniczych Polska Razem idzie z PiS wspólną drogą

„Od wielu tygodni rozmawialiśmy na ten temat z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. On traktuje to jako rzecz zrozumiałą, że we wszystkich sprawach, w których umówiliśmy się - i to umówiliśmy się na piśmie przed wyborami - głosujemy wspólnie" - powiedział w czwartek dziennikarzom w Krakowie Gowin.

Jak jednocześnie podkreślił, "tam, gdzie pojawiają się nowe koncepcje, takie jak wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach i to jeszcze działające wstecz, staramy się szukać porozumienia”. Dodał, że jeżeli porozumienia nie ma „jest rzeczą naturalną, że posłowie każdej z partii mogą głosować odrębnie”.

Według wicepremiera jest więcej projektów, w których poszczególne partie Zjednoczonej Prawicy się różnią np. „Apteka dla aptekarzy”. „Ja i moi posłowie też głosowaliśmy inaczej niż PiS. Ale to w niczym nie osłabia spoistości naszego obozu politycznego. W sprawach zasadniczych, tych kierunkowych idziemy wspólną drogą” – podkreślił Gowin.

Pytany o dyscyplinę głosowania powiedział, że nie ma zwyczaju jej stosować wobec swoich posłów. „Faktem jest, że także w ramach Polski Razem opinie są podzielone” - przyznał.

„Wątpliwości wobec dwukadencyjności w samorządach są podwójne. Z jednej strony jest ta, którą ja formułuję, że prawo nie powinno działać wstecz. Ale jest jeszcze poważniejsza wątpliwość, którą wysuwa część konstytucjonalistów. Otóż konstytucja enumeratywnie wylicza, w których przypadkach można ograniczyć bierne prawo wyborcze. Nie ma tam mowy o samorządach, a zatem należy wnioskować, że w ogóle ograniczanie kadencyjności w samorządach jest niemożliwe” – podkreślił minister nauki.

„Osobiście opowiadam się za tym, żeby to były dwie kadencje wydłużone do pięciu lat, ale żeby to działało od przyszłości” – powiedział Gowin.

Zmiany w ordynacji wyborczej zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński; chodzi m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; zmiana miałaby obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r. Jak mówił Kaczyński, ci, którzy mają za sobą dwie kadencje, nie mogliby dalej kandydować na te same stanowiska.