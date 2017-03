Premier: wyborcy ocenią, czy program 500 plus jest godny kontynuowania

"500 plus to program wprowadzony po to, by Polakom lepiej się żyło, żeby polskie rodziny miały godne życie i po to, by w Polsce rodziło się więcej dzieci. Takie były założenia. Jeśli ocenią wyborcy, że jest to program, który jest godny tego, aby był kontynuowany, to myślę, że oddadzą głos na PiS. Nie widzę w tej chwili innego ugrupowania w Polsce, które byłoby zainteresowane kontynuowaniem 500 plus" - powiedziała szefowa rządu w Programie I Polskiego Radia.

Jej zdaniem, kiedy PiS wprowadzał program 500 plus, to opozycja: PO i Nowoczesna bardzo solidarnie krytykowały program. "Najpierw poddawały w wątpliwość, czy w ogóle znajdą się środki budżetowe na to, aby program był bezpiecznie realizowany. My pokazaliśmy, że znalazły się" - mówiła premier.

"Kiedy przyjmowaliśmy program, po raz pierwszy zadałam pytanie PO, co oni robili z publicznymi pieniędzmi, skoro nie byli w stanie znaleźć tych środków w budżecie, a myśmy to zrobili, mimo że pierwszy budżet był przygotowany przez PO. Potrafiliśmy znaleźć ponad 17 mld zł na realizację programu" - dodała Szydło.

Premier zapewniła, że środki na realizację 500 plus są zabezpieczone. "Będą pieniądze, są zabezpieczone, program jest bezpieczny" - podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że obserwuje wzrost liczby narodzin w Polsce spowodowany 500 plus. "Mam nadzieję, że to już będzie tendencja, że to już będzie trend. Bo to również zakładaliśmy sobie, wprowadzając program 500 plus, a więc poprawia się nam demografia. Będziemy mogli powiedzieć po kwietniu, czy to już jest stały wzrost. Jeżeli tak będzie, to będziemy mogli powiedzieć z satysfakcją, że program 500 plus spełnił swoje zadanie" - mówiła szefowa rządu.

Według danych NFZ liczba urodzeń styczniu br. wyniosła co najmniej 32 tys., czyli o 2 tys. 234 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost liczby urodzeń potwierdzają również dane GUS, według których w styczniu 2017 r. urodziło się 35 tys. dzieci, czyli o 4,2 tys. więcej niż w styczniu 2016 r.

Jak podkreśliła premier, dzięki programowi 500 plus poprawiła się sytuacja niektórych rodzin. "Program spełnił zadania, ponieważ diametralnie poprawiła się sytuacja rodzin, szczególnie tych, które miały do tej pory najtrudniejszą sytuację. I to jest dla mnie prawdziwy sondaż naszej popularności. To jest dla mnie satysfakcja" - stwierdziła.

Świadczenie z programu 500 plus przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Z programu korzysta 2 mln 560 tys. rodzin, dzieci jest w tych rodzinach 3 mln 820 tys. Ogólnie program wspiera 55 proc. wszystkich polskich dzieci do 18 roku życia.

W pierwszym roku obowiązywania programu przeznaczono na niego ponad 17 mld zł, a w tym roku - ponad 23 mld zł.