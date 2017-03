#RZECZoPOLITYCE Rafalska: Prezes PiS ojcem programu 500+

Foto: rp.pl

- Ja mówię, że to jest dziecko PiS, ale jak mam sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie, kto powiedział, że to ma być 500 zł, to powiedział to Jarosław Kaczyński. Prezes powiedział, że 300 zł to byłoby za niskie świadczenie - mówiła w programie #RZECZOPOLITYCE Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.