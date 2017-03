Sondaż TVN: Waszczykowski musi odejść

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Odpowiedź "powinien zostać zdymisjonowany" wybrało 49 procent, czyli niemal połowa badanych. Równo jedna czwarta odpowiedziała "powinien pozostać na tym stanowisku".

W podobnym sondażu, który dwa dni temu przeprowadziła dla Rzeczpospolitej agencja SW Research, ponad 53 procent badanych odpowiedziało, że Waszczykowski powinien odejść ze stanowiska.

Sam Waszczykowski pytany na początku roku o to, czy spodziewa się swojej dymisji skwitował: „Polityk musi mieć wiarę, że to co robi, robi w sposób dobry, a ocenę tego pozostawiam innym. Z pokorą przyjmuję swoje stanowisko, swój los".

W badaniu dla Faktów TVN pytano także o stosunek do polityki zagranicznej, prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Negatywnie politykę gabinetu Beaty Szydło wobec Unii Europejskiej oceniło 55 procent respondentów (34 procent - bardzo źle, 21 procent - raczej źle). Odpowiedź "Zdecydowanie dobrze" wskazało 15 procent badanych, a "raczej dobrze" - 18 procent.

Sondaż na zlecenie "Faktów" został zrealizowany w dniach 29-30 marca 2017 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1001 osób.

X