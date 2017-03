Gliński: pracujemy nad ustawą dot. zmiany godła i flagi

"To są spokojne, normalne prace, które są prowadzone w konsultacji ze znawcami" - zapewnił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak podkreślił, prace nad nowym prawem są głównie związane "w dużej mierze z nowymi technologiami". "Nie ma jednego wzorca na polskie godło narodowe" - powiedział Piotr Gliński. Wicepremier dodał, że podobnie jest z kolorem flagi.

"Rzeczpospolita" informowała w piątek, że godło miałoby zostać zapisane w grafice wektorowej, co ułatwi jego powielanie technikami cyfrowymi i obróbkę drukarską. Obowiązującym wzorcem z ustawy jest godło autorstwa Andrzeja Heidricha namalowane pędzlem. Zdaniem grafika w dobie komputeryzacji niewiele da się z tym zrobić.

Gliński pytany, czy planowane jest też przywrócenie krzyża, który zdobił koronę orła w godle II RP do 1927 r., powiedział, że to "sensacja medialna".

"To jest też jakaś wrzutka, o której się mówi i nie wiem, jakie będą konkluzje. Nie ma decyzji, to są raczej sensacje medialne, że my chcemy coś przyspieszać, coś chcemy narzucać. To jest spokojna praca, przecież nikt nas nie pogania" - powiedział wicepremier.